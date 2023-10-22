Yargı dizisinde sürpriz ayrılık… Ünlü oyuncu diziye veda ediyor, yeni dizisi belli oldu!
Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. 'Dilek' karakterine hayat veren Seda Türkmen, diziye veda edecek. Türkmen'in yeni adresi ise belli oldu.
Ünlü oyuncu Seda Türkmen, “Yargı” dizisinin kadrosuna “Dilek” rolüyle dahil olmuştu. Türkmen’in dizideki ömrü kısa sürdü.
Yargı‘nın 68. bölümünde Eren komiser (Uğur Aslan), Dilek’le ilgili çok büyük bir şok yaşayacak ve onun karanlık arka bahçesiyle yüzleşecek. Nefes kesen bu gelişme Dilek’in de sonu olacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yargı’ya veda edecek Seda Türkmen, aralık ayında Show TV‘de ekrana gelecek “Sandık Kokusu” dizisinde rol alacak.
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