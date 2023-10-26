Ünlü oyuncunun ağabeyi gözaltına alındı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:56

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:28

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darbedildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, olay 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana geldi. İddiaya göre evli çift tartışmaya başladı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Eşinin,"Beni darp edip evde uyuşturucu üretiyor" denilen Orçun İynemli'nin ikametine giden emniyet güçleri yaptıkları aramada evin içerisinde saksılarda yetişmek üzere uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan oyuncu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye getirilen oyuncu savcılığa ayrı bir ifade verdi.

“BAĞIMLIYIM, TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM”

İfadesinde evinde uyuşturucu madde yapmayı denediğini söyleyen ünlü oyuncu, maddeleri satmak için değil kullanmak amacıyla yaptığını ifade etti. Çıkan maddelerin tümünün esrar maddesi olduğunu söyleyen Orçun İynemli, uyuşturucu satışından elde edeceği paraya ihtiyacının bulunmadığını, oyunculuk, yönetmenlik ve ses sanatçılığından para kazandığını belirtti. Haftada iki üç kez madde kullandığını bağımlı olduğuna dikkat çeken İynemli, "Bağımlıyım tedavi olmak istiyorum" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılık ifadesi sonrası tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan oyuncu eşinin tartışma sonrası şikayetçi olduğunu ve bu durumdan pişman olduğunu kendisinin kullanıcı olduğunu belirtti. Hakimlik oyuncunun adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışını yasaklayarak her cumartesi günü karakola imza vermesine karar verdi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.