Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:52

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:52

Sel felaketi, hızla yükselen suların yaşamı ve mülkleri tehdit ettiği tehlikeli bir doğal afet türüdür. Sel anında ve sonrasında doğru adımları atmak hayati öneme sahiptir. Peki, Sel anında neler yapılmalı? Sel sonrasında nelere dikkat edilmeli? İşte sel anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair hayat kurtarıcı ipuçları...

SEL ANINDA NELER YAPILMALI?

Güvende Olun: Sel anında öncelikle güvende olun. Eğer eviniz su basıyorsa veya sel suları sizi çevreliyorsa, hemen en üst kata veya çatıya çıkın. Kendinizi yüksek bir noktada tutarak bekleyin.

Kurtarma Hizmetlerini Arayın: Acil durum hattını arayarak yardım talep edin. Kurtarma ekipleri sizi ve diğerlerini kurtarmak için hızlı bir şekilde gelecektir.

Elektrik ve Gazı Kapatın: Evinizdeki elektrik ve gazı kapatın. Suların teması bu kaynaklarla tehlikeli olabilir.

SEL SONRASINDA NELER YAPILMALI?

Güvende Olduğunuzdan Emin Olun: Sel suları çekildikten sonra geri dönmek için güvende olduğunuzdan emin olun. Yolların ve binaların yapısal bütünlüğünü kontrol edin.

Sağlığınıza Dikkat Edin: Temiz su kaynaklarına erişim sınırlıysa veya su kirlenmişse, içme suyu kaynaklarına dikkat edin. Ellerinizi düzenli olarak temizleyin ve hijyen kurallarına uyun.

Eşyalarınızı Kurtarın: Sel suları altında kalan mülklerinizi kurtarmaya çalışın. Ancak bu işlemi yaparken güvende olduğunuzdan ve dikkatli olduğunuzdan emin olun.

Sigorta ve Yardım Kuruluşlarıyla İletişim Kurun: Sel hasarınızı sigorta şirketinize bildirin ve yardım kuruluşlarına başvurarak destek talep edin.

Psikolojik Destek Arayın: Sel felaketi travmatik olabilir. İhtiyaç duyduğunuzda psikolojik destek aramaktan çekinmeyin.

Sel anında ve sonrasında doğru adımları atmak, can kaybını ve hasarı en aza indirmenize yardımcı olabilir. Herkesin felaket durumlarına hazırlıklı olması ve güvenliğe öncelik vermesi önemlidir.