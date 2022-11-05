Selami Şahin kimdir, nereli? Selami Şahin'in eşi ve çocukları kim?

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:01

Selami Şahin 1948 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Hatay'a göç etmiş Mısır kökenli bir anne ile Türk subayı bir babanın altı çocuğundan dördüncüdür. Selami Şahin’in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti.

SELAMİ ŞAHİN'İN MÜZİK YAŞAMI



Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay’dan ayrıldı. 1966 yılında ilk plağını yaptı. Şahin, daha sonra 1968 yılında “Sabır Taşı” 45’liği ile üne kavuştu. 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başladı. Yaptığı ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. Bugüne kadar 24 adet 45’lik plak, 7 adet 33’lük plak (LP), 13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir. 1980'de, Lider Müzik adlı müzik yapım şirketini kurdu.

SELAMİ ŞAHİN'İN ÖZEL YAŞAMI

Selami Şahin 1985 yılında Didem Şahin ile evlendi. 1971 doğumlu Didem Şahin evendiğinde 14 yaşındaydı. Çiftin; Lider, Emirhan ve Meryem İrem isminde 3 çocuğu bulunuyor.

SELAMİ ŞAHİN'İN ALBÜMLERİ

1966-1976 45'likler

1975 Yıllar Sonra Yine

1976 Unutulmayan Eserler

1981 Bağrımdaki Ateş

1982 Tapılacak Kadınsın

1983 Seninle Başım Dertte

1985 Hastayım Sana

1987 İyi Düşün Sevgilim

1988 Seni Çok Seviyorum

1989 İşim Gücüm Seni Sevmek

1990 Başımın Tatlı Belası

1992 Şaşırttın Beni

1994 Özledim Her Şeyini

1995 İlle de Sen

1997 Şarkılarım ve Be

1999 2000'e Merhaba

2004 İyi ki Varsın

2009 Dayman (Daima)

2010 Ben Bir Tek Kadın Sevdim

2011 Mahzen

2019 Baştan Başa Sen

2021 50. Sanat Yılı Konseri

SELAMİ ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

1970 Köyün Beş Güzeli

1981 Bağrımdaki Ateş

1985 Kaderi Zorlama

2002 Mumya Firarda

2010 The Dealer

ÖDÜLLERİ

1975 - 4. Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin

1975 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin

1977 - Altın Kalem Ödülü : Dostlarım (İçkim & Sigaram)

1978 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sensiz Olmuyor

1979 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özlem Rıhtımı

1980 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Rüzgar

1994 - İstanbul FM Altın Ödülleri (İFA) – Altın Beste Ödülü : Özledim

1995 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özledim

2012 - 39. Altın Kelebek Ödülleri - Özel Ödül (Onur Ödülü)

2016 - 43. Altın Kelebek Ödülleri - Müzikte 50. Yıl Özel Ödülü







