Selami Şahin kimdir, nereli? Selami Şahin'in eşi ve çocukları kim?
Selami Şahin'in yeni şarkısı "Kilitlendim Sana Ben", proje kapsamında daha önce yayınlanan "Beklenen Sensin" ve "Durma Git" kadar güçlü bir kadro ile müzik listelerine giriş yapıyor. Selami Şahin kimdir?
Selami Şahin 1948 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Hatay'a göç etmiş Mısır kökenli bir anne ile Türk subayı bir babanın altı çocuğundan dördüncüdür. Selami Şahin’in müziğe olan yeteneğini ilkokula gittiği sırada öğretmenleri keşfetti.
SELAMİ ŞAHİN'İN MÜZİK YAŞAMI
Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay’dan ayrıldı. 1966 yılında ilk plağını yaptı. Şahin, daha sonra 1968 yılında “Sabır Taşı” 45’liği ile üne kavuştu. 1969 yılından itibaren beste ve sözlerini kendisi yazmaya başladı. Yaptığı ilk bestesi; “Sen Mevsimler Gibisin” ile 4. Altın Kelebek / Yılın Şarkısı ödülüne sahip oldu. Bugüne kadar 24 adet 45’lik plak, 7 adet 33’lük plak (LP), 13 adet ise Kaset & CD albüm yaptı. 300’ün üzerinde bestesi olan Şahin’in yaklaşık 150 eseri hit oldu. Bu önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir. 1980'de, Lider Müzik adlı müzik yapım şirketini kurdu.
SELAMİ ŞAHİN'İN ÖZEL YAŞAMI
Selami Şahin 1985 yılında Didem Şahin ile evlendi. 1971 doğumlu Didem Şahin evendiğinde 14 yaşındaydı. Çiftin; Lider, Emirhan ve Meryem İrem isminde 3 çocuğu bulunuyor.
SELAMİ ŞAHİN'İN ALBÜMLERİ
1966-1976 45'likler
1975 Yıllar Sonra Yine
1976 Unutulmayan Eserler
1981 Bağrımdaki Ateş
1982 Tapılacak Kadınsın
1983 Seninle Başım Dertte
1985 Hastayım Sana
1987 İyi Düşün Sevgilim
1988 Seni Çok Seviyorum
1989 İşim Gücüm Seni Sevmek
1990 Başımın Tatlı Belası
1992 Şaşırttın Beni
1994 Özledim Her Şeyini
1995 İlle de Sen
1997 Şarkılarım ve Be
1999 2000'e Merhaba
2004 İyi ki Varsın
2009 Dayman (Daima)
2010 Ben Bir Tek Kadın Sevdim
2011 Mahzen
2019 Baştan Başa Sen
2021 50. Sanat Yılı Konseri
SELAMİ ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
1970 Köyün Beş Güzeli
1981 Bağrımdaki Ateş
1985 Kaderi Zorlama
2002 Mumya Firarda
2010 The Dealer
ÖDÜLLERİ
1975 - 4. Altın Kelebek Ödülleri – Yılın Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin
1975 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sen Mevsimler Gibisin
1977 - Altın Kalem Ödülü : Dostlarım (İçkim & Sigaram)
1978 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Sensiz Olmuyor
1979 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özlem Rıhtımı
1980 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Rüzgar
1994 - İstanbul FM Altın Ödülleri (İFA) – Altın Beste Ödülü : Özledim
1995 - Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen 10 Şarkısı : Özledim
2012 - 39. Altın Kelebek Ödülleri - Özel Ödül (Onur Ödülü)
2016 - 43. Altın Kelebek Ödülleri - Müzikte 50. Yıl Özel Ödülü
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