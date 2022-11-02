Yürek Çıkmazı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:22

Yeni dizi Yürek Çıkmazı, ilk bölümüyle 1 Kasım Salı günü izleyicilerle buluştu. İşte yeni dizi hakkındaki tüm ayrıntılar...

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Atike Hınçlıer'in ''Yürek Çıkmazı'' romanından uyarlanan dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve hayata çocuklarıyla birlikte dört elle sarılmaya çalışan bir kadının dramatik hikayesini anlatıyor.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayça Bingöl

İrem Helvacıoğlu

Alp Navruz

Mesut Akusta

Bihter Dinçel

Dilara Aksüyek

Cemal Toktaş

İlayda Ildır

Erhan Alpay

Aydan Şener

Ertuğrul Postoğlu

Eylül Ersöz

Timur Ölkebaş

Rozet Hubeş

Alp Akar

Özlem Ulukan

Güler Ökten

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yürek Çıkmazı dizisi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Diziye adını veren Yürek Çıkmazı sokağı ise İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Burası, Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.