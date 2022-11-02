Yürek Çıkmazı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor?
Yeni dizi Yürek Çıkmazı, ilk bölümüyle 1 Kasım Salı günü izleyicilerle buluştu. İşte yeni dizi hakkındaki tüm ayrıntılar...
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Atike Hınçlıer'in ''Yürek Çıkmazı'' romanından uyarlanan dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve hayata çocuklarıyla birlikte dört elle sarılmaya çalışan bir kadının dramatik hikayesini anlatıyor.
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ayça Bingöl
İrem Helvacıoğlu
Alp Navruz
Mesut Akusta
Bihter Dinçel
Dilara Aksüyek
Cemal Toktaş
İlayda Ildır
Erhan Alpay
Aydan Şener
Ertuğrul Postoğlu
Eylül Ersöz
Timur Ölkebaş
Rozet Hubeş
Alp Akar
Özlem Ulukan
Güler Ökten
YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yürek Çıkmazı dizisi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Diziye adını veren Yürek Çıkmazı sokağı ise İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Burası, Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır.
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