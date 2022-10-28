Darmaduman dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Darmaduman dizisi hangi gün?

28 Ekim 2022 Cuma, 16:11

Darmaduman dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer, senaristliğini Damla Serim üstleniyor. Dizi Amerikan yapımı Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlanmıştır.

DARMADUMAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailevi sebeplerle Eskişehir’den İstanbul’a taşınan Servet Ailesi bambaşka bir çevreye girerler. Başladıkları özel üniversitedeki ortama uyum sağlamaya çalışan ikizler Kerem ve Ece burada kendilerine hiç benzemeyen insanlarla tanışacak, bir yandan büyüme sancıları içinde yetişkinliğe doğru adım adım yol alırken bir yandan da kendilerini keşfedecekleri arayışlar, hatalar ve ilk aşkın heyecanlarıyla savrulacakları, adına gençlik denen uzun bir yolculuğa çıkacaklardır.

İkizler büyüme sancılarıyla sınanırken babaları Harun 25 yıldır ayak basmadığı baba evine geri dönmek zorunda kalınca baba oğul arasındaki küslük derin hesaplaşmalarla tüm aileyi zorlayacaktır. Anneleri Beliz ise kendini keşfedeceği yeni bir döneme girecektir.

İkizlerin dedesi Asaf ve babaanneleri Ayla, 25 yıl sonra oğulları ve torunlarıyla aynı çatı altında yaşamaya başladıklarında girecekleri çatışmalarla büyümenin ve olgunlaşmanın bir ömre yayıldığını anlayacaklardır.

DARMADUMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Darmaduman dizisinin başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaşıyor.

DARMADUMAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Darmaduman dizisi perşembe günler FOX'ta ekranlara geliyor.



