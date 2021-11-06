Selami Şahin, klibiyle Türkiye'yi temsil edecek
Türk müziğinin unutulmaz bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin, 2019 yılında yayınladığı ‘’Baştan Başa Sen’’ albümünün ikinci video klibi olan 'Nerde Akşam Orda Sabah' ile uluslararası festival arenasına çıkmaya hazırlanıyor. Usta isim, animasyon klibiyle Türkiye'yi temsil edecek.
Usta sanatçı Selami Şahin, 2019 yılında yayınladığı "Baştan Başa Sen" albümünün ikinci video klibi 'Nerde Akşam Orda Sabah' ile uluslararası festival arenasına çıkıyor.
Renkli senaryosu ve dikkat çeken animasyon teknikleriyle hazırlanan "Nerde Akşam Orda Sabah"ın klip çalışması, Kolombiya'da düzenlenen La Truca Festivali'nde gösterilmeye hak kazandı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Selami Şahin’in süper kahraman olarak sevenleriyle buluştuğu klipte, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Tanju Okan gibi yıldızların yıldızlardan çizilmiş portreleri de dikkat çekmişti.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den seçim hamlesi
- Diyanet'in 'baldız' takıntısı: Halası, teyzesi de olur
- Bingöl’de ‘küfür’ gerilimi
- İki sarı kart var atılan oyuncu yok! Maç tekrarlanabilir
- Milyoner'e damga vuran 'Galatasaray' sorusu
- Erdoğan’ın diploması hakkında karar
- Erdoğan'a seçmenden kötü haber!
- MHP'li vekilden skandal Demirtaş açıklaması
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin kötü haber
- Lütfü Türkkan ilk kez konuştu