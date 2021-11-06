Selami Şahin, klibiyle Türkiye'yi temsil edecek

06 Kasım 2021 Cumartesi, 16:18

Usta sanatçı Selami Şahin, 2019 yılında yayınladığı "Baştan Başa Sen" albümünün ikinci video klibi 'Nerde Akşam Orda Sabah' ile uluslararası festival arenasına çıkıyor.

Renkli senaryosu ve dikkat çeken animasyon teknikleriyle hazırlanan "Nerde Akşam Orda Sabah"ın klip çalışması, Kolombiya'da düzenlenen La Truca Festivali'nde gösterilmeye hak kazandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Selami Şahin’in süper kahraman olarak sevenleriyle buluştuğu klipte, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Tanju Okan gibi yıldızların yıldızlardan çizilmiş portreleri de dikkat çekmişti.