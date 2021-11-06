2 ay önce anne olan Ferhan Şensoy'dan ilk paylaşım: "Hayatımın en zor ve en güzel anları..."

06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:52

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. 2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.

Babasının acısıyla sarsılan usta sanatçının kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise altı gün sonra anne olmuştu.

Pera'yı kucağına alan Şensoy, haftalar sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"TAM 2 AYDIR DÜNYAMIZI AYDINLATIYOR"

Kızı ve eşi ile birlikte doğum fotoğrafçısı Şengül Pallı'ya poz veren Müjgan Ferhan Şensoy, o anları Instagram hesabından yayınladı.

Kızının yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu, gönderisine, "Pera tam 2 aydır dünyamızı aydınlatıyor. Hayatımın en zor ve en güzel anlarını aynı anda göğüsleyebildiysem senin sayende canım sevgilim Cem Öget... İyi ki bu yolculuğa beraber çıkmışız. Hastanede o kadar karışık, o kadar yoğun duyguları bir arada yaşıyorduk ki, planladığımız fotoğraf çekimini yapamadık. Pera 20 günlükken sevgili Şengül Pallı evimize geldi ve harika fotoğraflarımız oldu. Hoş geldin kızım, iyi ki geldin..." notunu düştü.

Şensoy'un gönderisi takipçilerinden 13 binden fazla beğeni aldı.