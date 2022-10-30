Özcan Alper kimdir, nereli, eşi kim? Özcan Alper filmleri neler?
10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper'in Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı'ya destek açıklaması yaptı. Özcan Alper kimdir, nereli, eşi kim? Özcan Alper filmleri nelerdir?
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nca bu yıl 10. kez düzenlenen "Boğaziçi Film Festivali", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sona erdi.
ÖZCAN ALPER NE DEDİ?
Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper, kürsüde yaptığı konuşmada, Şebnem Korur Fincancı'yı savunmuş ve ödülünü Fincancı'ya ifhaf etti. Daha sonra ise davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e oturduğu yerden "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırarak tepki gösterdi.
ÖZCAN ALPER KİMDİR?
Özcan Alper 1975 yılında Artvin'de doğdu. Trabzon Lisesi'nden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin fizik bölümüne başladı. 1996 yılında ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin bilim tarihi bölümüne girdi ve 2003 yılında mezun oldu.
1996 yılından itibaren Mezopotamya Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi gibi kurumlarda sinema atölyesi çalışmalarına katıldı. 2000 yılından itibaren aralarında Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerinin de olduğu çeşitli sinema filmlerinde asistanlık yaptı.
Momi başlıklı kısa filmi, Hemşince çekilen ilk filmdir. Tokai City'de Melankoli ve Rapsodi ise Japonya'da çekilmiş bir belgeseldir. Bir Bilimadamıyla Zaman Enleminde Yolculuk imza attığı diğer belgeselidir.
2008 tarihli ilk uzun metrajlı filmi Sonbahar ile pek çok festivalde ödül kazandı.[kaynak belirtilmeli] 2020 yılında Alman-Türk ortak yapımı Akordiyoncu başlıklı filmi tamamladı.
29 Ekim 2022 tarihinde 10. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Karanlık Gece filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
ÖZCAN ALPER FİLMLERİ
1999Toprak
2001Momi
2007Sonbahar
2008Kars Hikayeleri
2011Gelecek Uzun Sürer
2015Rüzgarın Hatıraları
2022 Âşıklar Bayramı
Karanlık Gece
ÖZCAN ALPER'İN EŞİ KİM?
Özcan Alper, 2011 yılında meslektaşı Lusin Dink ile evlendi. Lusin Dink, Hrant Dink'in yeğenidir.
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