Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e 'reklam' yanıtı: Sana ne?

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:07

İstanbul Festivali kapsamında dinleyicileriyle buluşan Selda Bağcan, sahneye Aleyna Tilki'yi davet ederek şarkıcıyla düet yapmıştı. Müzisyen Gökhan Türkmen, Bağcan'ın Tilki'yi sahneye davet etmesine tepki göstermişti. Selda Bağcan ise Türkmen'e "Sana ne?" diyerek yanıt verdi.

"GÜZEL REKLAM" DEMİŞTİ

Türkmen, Bağcan'ın Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" yazmıştı.

"SANA NE?"

Son olarak, MagazinSortie'den Olcay Ünal Sert'e konuşan Selda Bağcan, Türkmen'e yanıt verdi.

Bağcan, şu ifadeleri kullandı:

"Terbiyesizlik yapmış... Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna'yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da 'reklam yapıyor' diyor, sana ne? Kıskandı belki de. Gereksiz polemikler bunlar. Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?"