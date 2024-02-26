Selen Görgüzel yaşadığı tacizi anlattı: O isim iddiaların odağında!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:54

Güncelleme: 26.02.2024 - 10:54

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yıllar önce dizi setinde uğradığı tacize dair konuştu.

Ece Erken ve Işıl Donat'ın programına katılan Selen Görgüzel, Erken'den gelen "hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "evet" yanıtı verdi.

Bir dizi setinde tacize uğradığını söyleyen ünlü oyuncu, "Çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu" ifadelerini kullandı.



Görgüzel 2009 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Zoraki Başkan" dizisinde "Burcu" karakterine hayat vermişti. Yıllar önce konuyla ilgili açıklama yapan Görgüzel şu ifadeleri kullandı:

"Bir ay önce gittiğim Sinop'taki 'Zoraki Başkan' dizisinin yapımcısı, çekimden sonra alkol almaya başladı ve bana da içki içmem konusunda ısrar etti. Ben de istemediğimi söyleyip odama çıktım. Bunlar yetmiyormuş gibi kapıyı açmamı istedi. Tartıştık, bana çirkin hareketlerde bulundu.



Tekrar odama telefon açıp dizide işimin bittiğini söyledi. Bunlar yetmiyormuş gibi aynı dizide oynadığım arkadaşım Ferdi Akarnur da taciz edip göğüslerimi elleyip dudaklarımı öpmeye çalıştı. Bulunduğu dizi setinde bu olaylara başta Emel Müftüoğlu ve diğer arkadaşlarım şahittir."

Çocuklar Duymasın'da rol alan Ferdi Akarnur hakkında yönelttiği iddialarla Görgüzel gündeme bomba gibi düştü.

