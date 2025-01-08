Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?

Selim İleri'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?

Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 19:45

Selim İleri'nin yaşamı merak ediliyor. Selim İleri'nin nereli olduğu, mesleği ve neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?

SELİM İLERİ KİMDİR?

Ali Selim İleri 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu.

Kadıköy'de doğan yazar, adını I. Selim'den aldı. Lise öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yöneldi. Lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek yazdığı Unutulmak adlı romanının yayımlanmasını için yayınevlerini dolaştı fakat reddedildi. 1967'de "Savaş Çiçekleri" adında bir öyküsü Yeni Ufuklar adlı dergide yayımlandı. 1968'da Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları kitabı yayımlandı ve merhum babasına ithaf etti. 1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ'in etkisiyle senaryo yazmaya başladı. 1971'de Cennetin Kapısı adlı ilk senaryosunu yazdı. 1973'te Destan Gönüller adıyla ilk romanı yayımlandı. Dostlukların Son Günü adlı öykü kitabıyla 1975'te yayımlanmasının ardından 1976'da Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazandı. Günümüze kadar çeşitli türlerde birçok eser verdi.

SELİM İLERİ ÖLDÜ MÜ?

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SELİM İLERİ'NİN ESERLERİ NELER?

Öykü

Cumartesi Yalnızlığı

Pastırma Yazı

Dostlukların Son Günü 

Bir Denizin Eteklerinde 

Dostlukların Son Günü 

İlk Gençlik Çağına Öyküler I-II-III 

Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler... 

Son Yaz Akşamı 

Kötülük

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum 

Yağmur Akşamları 

Roman

Destan Gönüller

Her Gece Bodrum 

Ölüm İlişkileri 

Cehennem Kraliçesi

Bir Akşam Alacası

Yaşarken ve Ölürken

Ölünceye Kadar Seninim 

Yalancı Şafak 

Saz Caz Düğün Varyete 

Hayal ve Istırap 

Kafes 

Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın 

Kırık Deniz Kabukları

Gramafon Hala Çalıyor

Cahide - Ölüm ve Elmas

Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler

Ada, Her Yalnızlık Gibi

Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin

Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak

Yarın Yapayalnız

İstanbul Lâle İle Sümbül

Hepsi Alev 

Daha Dün

Bu Yalan Tango 

Mel'un - Bir Us Yarılması 

Sona Ermek 

Deneme

Çağdaşlık Sorunu 

Aşk-ı Memnu Ya Da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri 

Düşünce Duyarlık 

Kamelyasız Kadınlar 

İstanbul Yalnızlığı 

Peride Celal'e Armağan 

Perisi Kaçmış Yazılar 

Sepya Mürekkebiyle Yazıldı 

Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız 

İstanbul Yıldızlar Altında 

Kırık İnceliklerin Şairi - Behçet Necatigil

Ay Hala Güzel 

Biten (İki) Yüzyıl 

Evimizin Tek Istakozu 

İstanbul Seni Unutmadım

Oburcuğun Edebiyat Kitabı 

Rüyamdaki Sofralar 

Uzak, Hep Uzak 

İstanbul'un Sandık Odası 

Kar Yağıyor Hayatıma 

Cengiz Tacer - Denizden Yana, Çölden Yana

İstanbul Hatıralar Kolonyası 

İstanbul'un Tramvayları Dan Dan 

İstanbul İlk Romanımda Leylak 

Oburcuk Mutfakta 

Yaşadığım İstanbul 

İstanbul Mayısta Bir Akşamdı

Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu 

İstanbul Bu Gece Yine Sensiz 

Anı

Annem İçin 

Hatırlıyorum 

Seni Çok Özledim 

O Yakamoz Söner

Anılar; Issız ve Yağmurlu 

Oyun

Allahasmarladık Cumhuriyet

Ölü Bir Kelebek - Toplu Oyunlar 

Şiir

Ay Işığı 

Söyleşi

Atilla İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan

Şimdi Seni Konuşuyorduk O Aşk Dinmedi 

Senaryoları

2007 - Kilit 

1999 - Kerem

1994 - Bir Aşk Uğruna 

1992 - Yedikuleli Mihriban 

1992 - Her Gece Bodrum 

1990 - Yalancı Şafak 

1990 - Bir Yalnız Melek 

1989 - Hiçbir Gece 

1987 - Afife Jale 

1982 - Seni Kalbime Gömdüm 

1982 - Göl 

1981 - Kırık Bir Aşk Hikâyesi , diyaloglarını yazdı

1978 - Seninle Son Defa 

1975 - Çapkın Hırsız 

1974 - Askerin Dönüşü 

1973 - Cennetin Kapısı 

1973 - Bir Demet Menekşe 

1972 - Yaralı Kurt 

1972 - Kadın Yapar 

1972 - Günahsızlar 

Oynadığı filmler

1990 - Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu  1990, Yazar

1991 - Şen Dullar 

Yönettiği filmler

1989 - Hiçbir Gece 

1992 - Yedikuleli Mihriban


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