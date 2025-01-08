Yayınlanma: 08.01.2025 - 19:45

Güncelleme: 08.01.2025 - 19:45

Selim İleri'nin yaşamı merak ediliyor. Selim İleri'nin nereli olduğu, mesleği ve neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?

SELİM İLERİ KİMDİR?

Ali Selim İleri 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu.

Kadıköy'de doğan yazar, adını I. Selim'den aldı. Lise öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yöneldi. Lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek yazdığı Unutulmak adlı romanının yayımlanmasını için yayınevlerini dolaştı fakat reddedildi. 1967'de "Savaş Çiçekleri" adında bir öyküsü Yeni Ufuklar adlı dergide yayımlandı. 1968'da Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları kitabı yayımlandı ve merhum babasına ithaf etti. 1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ'in etkisiyle senaryo yazmaya başladı. 1971'de Cennetin Kapısı adlı ilk senaryosunu yazdı. 1973'te Destan Gönüller adıyla ilk romanı yayımlandı. Dostlukların Son Günü adlı öykü kitabıyla 1975'te yayımlanmasının ardından 1976'da Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazandı. Günümüze kadar çeşitli türlerde birçok eser verdi.

SELİM İLERİ ÖLDÜ MÜ?

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SELİM İLERİ'NİN ESERLERİ NELER?

Öykü

Cumartesi Yalnızlığı

Pastırma Yazı

Dostlukların Son Günü

Bir Denizin Eteklerinde

Dostlukların Son Günü

İlk Gençlik Çağına Öyküler I-II-III

Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...

Son Yaz Akşamı

Kötülük

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum

Yağmur Akşamları

Roman

Destan Gönüller

Her Gece Bodrum

Ölüm İlişkileri

Cehennem Kraliçesi

Bir Akşam Alacası

Yaşarken ve Ölürken

Ölünceye Kadar Seninim

Yalancı Şafak

Saz Caz Düğün Varyete

Hayal ve Istırap

Kafes

Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın

Kırık Deniz Kabukları

Gramafon Hala Çalıyor

Cahide - Ölüm ve Elmas

Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler

Ada, Her Yalnızlık Gibi

Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin

Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak

Yarın Yapayalnız

İstanbul Lâle İle Sümbül

Hepsi Alev

Daha Dün

Bu Yalan Tango

Mel'un - Bir Us Yarılması

Sona Ermek

Deneme

Çağdaşlık Sorunu

Aşk-ı Memnu Ya Da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri

Düşünce Duyarlık

Kamelyasız Kadınlar

İstanbul Yalnızlığı

Peride Celal'e Armağan

Perisi Kaçmış Yazılar

Sepya Mürekkebiyle Yazıldı

Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız

İstanbul Yıldızlar Altında

Kırık İnceliklerin Şairi - Behçet Necatigil

Ay Hala Güzel

Biten (İki) Yüzyıl

Evimizin Tek Istakozu

İstanbul Seni Unutmadım

Oburcuğun Edebiyat Kitabı

Rüyamdaki Sofralar

Uzak, Hep Uzak

İstanbul'un Sandık Odası

Kar Yağıyor Hayatıma

Cengiz Tacer - Denizden Yana, Çölden Yana

İstanbul Hatıralar Kolonyası

İstanbul'un Tramvayları Dan Dan

İstanbul İlk Romanımda Leylak

Oburcuk Mutfakta

Yaşadığım İstanbul

İstanbul Mayısta Bir Akşamdı

Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu

İstanbul Bu Gece Yine Sensiz

Anı

Annem İçin

Hatırlıyorum

Seni Çok Özledim

O Yakamoz Söner

Anılar; Issız ve Yağmurlu

Oyun

Allahasmarladık Cumhuriyet

Ölü Bir Kelebek - Toplu Oyunlar

Şiir

Ay Işığı

Söyleşi

Atilla İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan

Şimdi Seni Konuşuyorduk O Aşk Dinmedi

Senaryoları

2007 - Kilit

1999 - Kerem

1994 - Bir Aşk Uğruna

1992 - Yedikuleli Mihriban

1992 - Her Gece Bodrum

1990 - Yalancı Şafak

1990 - Bir Yalnız Melek

1989 - Hiçbir Gece

1987 - Afife Jale

1982 - Seni Kalbime Gömdüm

1982 - Göl

1981 - Kırık Bir Aşk Hikâyesi , diyaloglarını yazdı

1978 - Seninle Son Defa

1975 - Çapkın Hırsız

1974 - Askerin Dönüşü

1973 - Cennetin Kapısı

1973 - Bir Demet Menekşe

1972 - Yaralı Kurt

1972 - Kadın Yapar

1972 - Günahsızlar

Oynadığı filmler

1990 - Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu 1990, Yazar

1991 - Şen Dullar

Yönettiği filmler

1989 - Hiçbir Gece

1992 - Yedikuleli Mihriban