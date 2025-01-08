Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?
Selim İleri'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?
Selim İleri'nin yaşamı merak ediliyor. Selim İleri'nin nereli olduğu, mesleği ve neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Selim İleri kim, kaç yaşında, nereli? Selim İleri öldü mü?
SELİM İLERİ KİMDİR?
Ali Selim İleri 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu.
Kadıköy'de doğan yazar, adını I. Selim'den aldı. Lise öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yöneldi. Lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek yazdığı Unutulmak adlı romanının yayımlanmasını için yayınevlerini dolaştı fakat reddedildi. 1967'de "Savaş Çiçekleri" adında bir öyküsü Yeni Ufuklar adlı dergide yayımlandı. 1968'da Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları kitabı yayımlandı ve merhum babasına ithaf etti. 1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ'in etkisiyle senaryo yazmaya başladı. 1971'de Cennetin Kapısı adlı ilk senaryosunu yazdı. 1973'te Destan Gönüller adıyla ilk romanı yayımlandı. Dostlukların Son Günü adlı öykü kitabıyla 1975'te yayımlanmasının ardından 1976'da Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazandı. Günümüze kadar çeşitli türlerde birçok eser verdi.
SELİM İLERİ ÖLDÜ MÜ?
Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
SELİM İLERİ'NİN ESERLERİ NELER?
Öykü
Cumartesi Yalnızlığı
Pastırma Yazı
Dostlukların Son Günü
Bir Denizin Eteklerinde
Dostlukların Son Günü
İlk Gençlik Çağına Öyküler I-II-III
Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...
Son Yaz Akşamı
Kötülük
Fotoğrafı Sana Gönderiyorum
Yağmur Akşamları
Roman
Destan Gönüller
Her Gece Bodrum
Ölüm İlişkileri
Cehennem Kraliçesi
Bir Akşam Alacası
Yaşarken ve Ölürken
Ölünceye Kadar Seninim
Yalancı Şafak
Saz Caz Düğün Varyete
Hayal ve Istırap
Kafes
Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın
Kırık Deniz Kabukları
Gramafon Hala Çalıyor
Cahide - Ölüm ve Elmas
Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler
Ada, Her Yalnızlık Gibi
Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin
Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak
Yarın Yapayalnız
İstanbul Lâle İle Sümbül
Hepsi Alev
Daha Dün
Bu Yalan Tango
Mel'un - Bir Us Yarılması
Sona Ermek
Deneme
Çağdaşlık Sorunu
Aşk-ı Memnu Ya Da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri
Düşünce Duyarlık
Kamelyasız Kadınlar
İstanbul Yalnızlığı
Peride Celal'e Armağan
Perisi Kaçmış Yazılar
Sepya Mürekkebiyle Yazıldı
Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız
İstanbul Yıldızlar Altında
Kırık İnceliklerin Şairi - Behçet Necatigil
Ay Hala Güzel
Biten (İki) Yüzyıl
Evimizin Tek Istakozu
İstanbul Seni Unutmadım
Oburcuğun Edebiyat Kitabı
Rüyamdaki Sofralar
Uzak, Hep Uzak
İstanbul'un Sandık Odası
Kar Yağıyor Hayatıma
Cengiz Tacer - Denizden Yana, Çölden Yana
İstanbul Hatıralar Kolonyası
İstanbul'un Tramvayları Dan Dan
İstanbul İlk Romanımda Leylak
Oburcuk Mutfakta
Yaşadığım İstanbul
İstanbul Mayısta Bir Akşamdı
Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu
İstanbul Bu Gece Yine Sensiz
Anı
Annem İçin
Hatırlıyorum
Seni Çok Özledim
O Yakamoz Söner
Anılar; Issız ve Yağmurlu
Oyun
Allahasmarladık Cumhuriyet
Ölü Bir Kelebek - Toplu Oyunlar
Şiir
Ay Işığı
Söyleşi
Atilla İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan
Şimdi Seni Konuşuyorduk O Aşk Dinmedi
Senaryoları
2007 - Kilit
1999 - Kerem
1994 - Bir Aşk Uğruna
1992 - Yedikuleli Mihriban
1992 - Her Gece Bodrum
1990 - Yalancı Şafak
1990 - Bir Yalnız Melek
1989 - Hiçbir Gece
1987 - Afife Jale
1982 - Seni Kalbime Gömdüm
1982 - Göl
1981 - Kırık Bir Aşk Hikâyesi , diyaloglarını yazdı
1978 - Seninle Son Defa
1975 - Çapkın Hırsız
1974 - Askerin Dönüşü
1973 - Cennetin Kapısı
1973 - Bir Demet Menekşe
1972 - Yaralı Kurt
1972 - Kadın Yapar
1972 - Günahsızlar
Oynadığı filmler
1990 - Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu 1990, Yazar
1991 - Şen Dullar
Yönettiği filmler
1989 - Hiçbir Gece
1992 - Yedikuleli Mihriban
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