Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Selin Ciğerci'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli? Selin Ciğerci neden gözaltına alındı?

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında Okan Ünsal olarak doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur. 2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır. Aynı yıl cinsiyet değiştirme ameliyatına girdi ve şimdiki adını aldı.

28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikâh şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır. 5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı. Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında Selin Ciğerci'nin olduğu 22 kişi gözaltına alındı.