Selin Ciğerci'nin eski eşi ve futbolcu Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:53

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:53

Dün akşam saatlerinde İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, eski futbolcu ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra'nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Çıra’nın sağlık durumu hakkında avukatı açıklama yaptı. Çıra’nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Gökhan Çıra, geçtiğimiz saatlerde İstanbul-Bursa istikametinde gerçekleşen 7 araçlık ağır zincirleme trafik kazası sebebiyle hastanede tedavi altındadır."

Avukat, Çıra’nın şu an telefonlara dönüş yapamayacak durumda olduğunu belirterek, "Doktorların belirleyeceği tedavi sürecine göre müvekkilimin hastanede tedavisi devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.