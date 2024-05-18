Selin Şekerci koronavirüse yakalandığını açıkladı

Ünlü oyuncu Selin Şekerci sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir haber paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 00:05
Selin Şekerci koronavirüse yakalandığını açıkladı
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Son olarak final yapan ve başrolünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Aile' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, sevenlerini üzen bir haber paylaştı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Şekerci, sosyal medya hesabından Covid olduğunu açıkladı.

"COVİD OLDUM"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."


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