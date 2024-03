Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 4 yıl önce bugün açıklandı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:27

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:29

Dünyada 2019'da başlayan ve Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk vaka görülen koronavirüsün üzerinden 4 yıl geçti. Sokağa çıkma yasaklarının, maske, eldiven ve mesafe gibi önlemlerin sıkı bir şekilde uygulandığı, adeta kabusu andıran salgın döneminden bugüne kadar 7 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu.

Sonraki günlerde, çoğunluğu gıda pazarını ziyaret eden kişilerde tespit edilen hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün yol açtığı anlaşıldı.

GİZEMLİ SOLUNUM YOLU HASTALIĞI

DSÖ'nün Vuhan'da 31 Aralık 2019'da "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" görüldüğünü ve yayıldığını duyurmasıyla dünya, adı henüz konulmasa da "Covid-19"u öğrenmiş oldu.

İLK VAKA 4 YIL ÖNCE BUGÜN AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'deki ilk vaka, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı.

Koca açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."