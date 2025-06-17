Semiha Berksoy Opera Ödülleri verilecek

Cumhuriyet tarihinin ilk operası sayılan “Özsoy”un sahnelenişinin 91. yılında, “Müzik ve Sahne Sanatları Bayramı” olarak kutlanan özel gecede, hem kurumlar hem de sanatçılar onurlandırılacak.

Vakfın mütevelli heyeti başkanı Zeliha Berksoy’un başkanlığında, Gürer Aykal, Remzi Buharalı,Aytül Büyüksaraç, Cengiz Sayın, Serdar Ongurlar, Caner Akgün, Ayşe Sezerman, Çağnur Gürsan, Cem Şenler, Salim Zaimoğlu ve Erdoğan Davran’dan oluşan seçici kurul “Semiha Berksoy Özel Ödülü” ne sahne sanatlarında değişik ve dijital anlamda estetik sahne düzeniyle büyük beğeni kazanan, Ahmed Adnan Saygun’un “Gılgameş” operasının dünya prömiyerini gerçekleştiren İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ni (İDOB) değer gördü. Kurul, 2024-25 Sezonu En İyi Opera Sanatçısı Ödülü’nü ise, başarılı seslendirmeleriyle Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden (ADOB) soprano Esra Çetiner’e, yine bu sezon gerek İstanbul’da gerekse yurt dışındaki önemli opera evlerinde rol alan İDOB sanatçısı tenor Mert Süngü’ye verdi.

“2024 – 2025 Sanat Sezonu Kurumsal Vakıf Başarı Ödülü” ne ise, uzun yıllardır sahnelenmeyen Cemal Reşit Rey’in “Çelebi” operasının dünya prömiyerini gerçekleştiren ADOB, “Özgül Tanyeri Onur Ödülü” ne İDOB sanatçısı mezzosoprano Nesrin Gönüldağ ve “Mustafa İktu Onur Ödülü” ne İDOB sanatçısı bas-bariton Alper Göçeri değer görüldü.

“Vakıf Saygı Ödülleri” ni de, ülkemizdeki tüm opera evlerinde sahne çalışmaları gerçekleştiren rejisör Gürçil Çeliktaş, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nden emekli soprano Hülya Gündüz’e ve mezzo soprano Tanju Nebol alacaklar.

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?

Semiha Berksoy, 25 Mayıs 1910'da İstanbul Çengelköy'de doğdu. Annesi ressam, babası şair ve muhasebeciydi. Semiha Berksoy, İstanbul Konservatuvarı'nda müzik ve görsel sanatlar okudu. Berksoy, oyunculuk kariyerine 1931 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği ilk Türk sesli filmi İstanbul Sokaklarında'daki Semiha rolüyle başladı.

Kariyerinin başlarında İstanbul tiyatrolarındaki operetlerde rol aldı. 1934 yılında ilk Türk operası Özsoy'da (Kemal Atatürk'ün siparişi , Adnan Saygun'un bestesi ) şarkı söyledi. İlk Türk Opera Sanatçısı olarak onurlandırıldı ve daha ileri eğitim için Berlin Müzik Akademisi'ne gitme fırsatı ile ödüllendirildi. Uluslararası şarkıcılık kariyerine 1934 yılında Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahne alarak başladı ve Wagner sopranosu olarak tanındı.

Berksoy, Kalp ameliyatı ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle 94 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.