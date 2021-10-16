Sanatçı Aydemir Akbaş kötü haberi duyurdu: 'Bir haftadır ölüp ölüp dirildim'

16 Ekim 2021 Cumartesi, 09:12

Aydemir Akbaş'ın 75 yaşındaki eşi Beyhan Benek, banyoda düşüp kalça kemiğini kırdı. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede apar topar ameliyat olan Benek için operasyonun ardından bekleme sürecine geçildi.

Bir haftadır büyük bir korku ve üzüntü yaşayan Akbaş, bu riskli süreçte eşinin durumundan kimsenin haberdar olmasını istemedi.

TV100'de yer alan habere göre Akbaş, yaşadığı korku ve üzüntüyü ilk kez anlattı. Akbaş, 55 yıllık hayat arkadaşının banyodan çıkarken tansiyon düşmesi ve şeker yükselmesine bağlı olarak başının dönüp yere yığıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"Onu yerde görünce ne yapacağımı şaşırdım, büyük tehlike atlattık. Şuna şükrediyorum; o gün benim bir reklam filmi için görüşmem vardı. Fakat son anda ertelemiştik. Eğer ola ki ben evden çıkıp toplantıya gitmiş olsaydım gece saat 23.00'dan önce dönemezdim.

"BİR HAFTADIR ÖLÜP ÖLÜP DİRİLDİM"

Beyhan da sabahtan gece yarısına kadar kim bilir bir başına ne acı çekerdi. Verilmiş sadakamız varmış. Bir haftadır ölüp ölüp dirildim ama şu an iyi, sevenlerimiz, merak edenlerimize bunu müjdeleyebilirim. Yarın sabah hastaneden çıkacağız."