‘Sen Çal Kapımı’ ve ‘Bir İstanbul Masalı’nın Arap versiyonu çekiliyor

Fenomen Türk dizilerinin Arap uyarlamalarına yenileri ekleniyor. Medyapım ve NTC Medya önce “Sen Çal Kapımı” ve “Bir İstanbul Masalı” dizilerini Arap oyuncularıyla MBC için yeniden çekecek.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, her iki diziyi de Ender Emir yönetecek. “Sen Çal Kapımı”nın çekimleri 15 Ağustos’ta İstanbul’da başlayacak.

Projenin yayını aralık ayında başlayacak. Ardından da “Bir İstanbul Masalı”nın çekimleri başlayacak.

MF Yapım’ın Hande Erçel ile Kerem Bürsin’i buluşturan Sen Çal Kapımı dizisi 8 Temmuz 2020 ile 8 Eylül 2021 tarihleri arasında 52 bölüm sürmüştü.

TMC’nin Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Ozan Güven ve Altan Erkekli’yi bir araya getiren 71 bölümlük Bir İstanbul Masalı dizisi ise 18 Eylül 2003’te başlamış ve 13 Haziran 2005’te ekrana veda etmişti.