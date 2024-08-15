Şenay Gürler, Kerem Alışık'ın partneri olacak
Üs Yapım imzalı 'Akıldan Kalbe' filminde Kerem Alışık'ın partneri olacak olan oyuncu belli oldu.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Özer Feyzioğlu'nun üstleneceği "Akıldan Kalbe" adlı filmde 'Sadık' rolüne hayat verecek Kerem Alışık'ın partneri belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenay Gürler, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstleneceği filmde 'Lale' karakterini canlandıracak.
Eylülün ilk haftasında sete çıkacak olan film İstanbul'da çekilecek.
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