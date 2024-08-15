Şenay Gürler, Kerem Alışık'ın partneri olacak

Üs Yapım imzalı 'Akıldan Kalbe' filminde Kerem Alışık'ın partneri olacak olan oyuncu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:48
Şenay Gürler, Kerem Alışık'ın partneri olacak
Abone Ol google-news

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özer Feyzioğlu'nun üstleneceği "Akıldan Kalbe" adlı filmde 'Sadık' rolüne hayat verecek Kerem Alışık'ın partneri belli oldu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenay Gürler, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstleneceği filmde 'Lale' karakterini canlandıracak. 

Eylülün ilk haftasında sete çıkacak olan film İstanbul'da çekilecek. 


Şenay Gürler haberleri Kerem Alışık haberleri

İlgili Haberler

Avrupa Yakası'ndan Ben Türkan Saylan'a... Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar

Avrupa Yakası'ndan Ben Türkan Saylan'a... Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
Şenay Gürler: ‘Türkan Saylan’ı oynamak büyük onur’

Şenay Gürler: ‘Türkan Saylan’ı oynamak büyük onur’
Kerem Alışık “Siyah Kalp” dizisinden ayrıldı

Kerem Alışık “Siyah Kalp” dizisinden ayrıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler