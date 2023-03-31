Ata Demirer, Şener Şen ile bir araya geldi: Ne kadar şanslıyım!
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, usta sanatçı Şener Şen ile bir araya geldi. Demirer, Şener ile fotoğrafını "Ne kadar şanslıyım" ifadeleriyle paylaştı.
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, usta sanatçı Şener Şen ile bir araya geldi.
Ata Demirer, Şener Şen'in yer aldığı kareyi Instagram hesabından “Ne kadar şanslıyım” ifadeleriyle paylaştı. Demirer'in gönderisi, büyük beğeni topladı.
Fotoğrafta çok zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan Ata Demirer, son olarak "Bursa Bülbülü" filmini izleyicinin beğenisine sunmuştu.
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