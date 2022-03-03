Şenol Birol kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi

03 Mart 2022 Perşembe, 13:47

Gösterdiği performansıyla adı Beşiktaş ve kurucusu olduğu Rizespor ile özdeşleşen Şenol Birol, 3 Mart 2022 Perşembe günü 86 yaşında hayatını kaybetti. Eski milli futbolcu Şenol Birol'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Sahil Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Atmeydanı Mahallesi'nde (Dosma) defnedildi.

Vefatının ardından Şenol Birol için taziye mesajı yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren futbolcu ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü olan Şenol Birol’un hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Eski milli futbolcu Şenol Birol'a Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.





Birol Pekel ve Şenol Birol

ŞENOL BİROL'UN HAYATI

1 Ocak 1936 tarihinde Rize'de dünyaya geldi.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Futbol kariyerine Zonguldak Kilimlispor'da başladı. Daha sonra Rize Güneşspor ve Sarıyer'de forma giydi. 1958-1959 sezonunda Sarıyer formasıyla attığı gollerle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatsaray'ın dikkatini çekti. Tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullandı.

Beşiktaş'ta forvetteki partneri Birol Pekel ile birlikte attığı goller sayesinde tribünlerde, Şenol-Birol gol tezarühatı yapıldı. Popüler olmasının ardından Birol Pekel ile birlikte başrolünü Fatma Girik'in oynadığı bir sinema filmde oynadı.

Beşiktaş'taki ilk üç sezonda 42 gol atan Şenol Birol'un en başarılı dönemi 1962-1963 sezonu oldu. Son haftaya kadar Galatasaray ile şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, son maçında ikincilikte kalırken, Şenol Birol sezonu 41 maçta 34 golle tamamladı. Bu sayı ona 'bir sezonda en çok gol atan Beşiktaşlı' unvanını kazandırdı.

Şenol Birol, 1962-1963 sezonu sonunda Birol Pekel ile birlikte Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kafa golleri ile tanınan Şenol Birol, Fenerbahçe ile iki şampiyonluk yaşadı. 1968 yılında memleketinin takımı Rizespor'a transfer oldu ve 1 yıl burada kaptan olarak görev aldı.

Futbol yaşamı boyunca 8 kez Türkiye Milli Futbol Takımı formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti. Bunun dışında iki kez Türkiye A2 Milli Futbol Takımı'nda oynadı ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

1970 yılında futbola veda ettikten sonra çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı. Rizespor'un kurucuları arasında yar alan Şenol Birol, takımın ilk teknik direktörlüğünü yaptı.

Şenol Birol, 3 Mart 2022 tarihinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.





Birol Pekel, Fatma Girik, Şenol Birol

ŞENOL BİROL'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

1953-1955 - Kilimlispor

1955-1957 - Rize Güneşspor

1957-1959 - Sarıyer

1959-1963 - Beşiktaş

1963-1966 - Fenerbahçe

1966-1967 - Karşıyaka

1967-1968 - Beşiktaş

1968-1969 - Rizespor

1969-1970 - Karşıyaka

ŞENOL BİROL'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

1968-1969 - Rizespor