Seray Sever, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi

19 Nisan 2022 Salı, 10:14

Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan Seray Sever, bugün ikiz bebeklerini kucağına aldı. Sabah saatlerinde ameliyathaneye alınan Sever'in kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

SOFIA VE ALYA ADINI VERDİ

Geçen haftalarda babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever, bu zorlu süreci ailesiyle evinde geçirdi. Çocuklarını Muğla'daki bir çiftlik evde büyütmek isteyen Sever, bugün Altunizade'deki özel bir hastanede anne oldu.

Son olarak dün akşam hastanede odasında paylaşım yapan Seray Sever, ikizlerine Sofia ve Alya adını verdi.

"ÇOCUK YAPMAK İÇİN SEKİZ DENEME YAPTIK"

Doğumuna günler kala, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine röportaj veren Seray Sever, 48 yaşında hamile kalmasıyla ilgili "48 yaşımda hamile kaldım. 49'da doğuracağım inşallah. Ama bir anda hamile kalamadım elbette. Eşimle tanıştığım gün çocuk istedim. Yani sekiz sene önce. Dört yıldır evliyiz. Benim çocuk merakım vardı, o çok meraklı değildi... 'Sen nasıl istersen' diyordu. 2018'de evlendik ve çocuk konusuna giriştik. Ama ne girişme... Sekiz deneme falan yaptık. Baktık olmuyor. Yumurta rezervlerim iyi, sorun yok ama olmuyordu. Orada vücudum çok yoruldu. Ve hormonlar insanın dengesini çok bozuyor" demişti.