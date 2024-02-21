Sercan Badur kimdir? Sercan Badur kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”na sevilen oyuncu Sercan Badur dahil oldu. Peki, Sercan Badur kimdir? Sercan Badur kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 22:53
Sercan Badur kimdir? Sercan Badur kaç yaşında, nereli?
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Çarşamba akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu'na dahil olan Sercan Badur ile ilgili aramalar hız kazandı. Yeni bir sır perdesinin aralanacağı Sandık Kokusu'nda yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sercan Badur kimdir? Sercan Badur kaç yaşında, nereli?

SERCAN BADUR KİMDİR?

30 Ekim 1990 İstanbul doğumlu olan Sercan Badur, Mimar Sinan Üni. Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur ve 2010'da özel bir tiyatro olan Dot Tiyatrosu çatısı altında çalışmaya başlamıştır. Tiyatro sahnesinde Bugün, Fantastik Hikayeler Makinesi ve Kürk Mantolu Madonna gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır.

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2016 yılında Burada.Bugün oyunuyla Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde Genç Yetenek ödülünü kazanmıştır. Badur, sinema kariyerine 2009 yılında Çağan Irmak'ın Karanlıktakiler filminde rol alarak başlamıştır. Ardından Atlıkarınca, El Yazısı, Uzaklarda Arama, Arif V 216, Annem ve Soygun Oyunu: Büyük Vurgun gibi filmlerde oynamıştır.

Eş zamanlı olarak televizyon kariyerine de devam eden Badur, 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Necati karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Canımın İçi, Güllerin Savaşı, Babam ve Ailesi, Masum Değiliz, Tövbeler Olsun gibi dizilerde rol almıştır.


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