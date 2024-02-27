Serdar Ali Çeliker kimdir? Serdar Ali Çeliker kaç yaşında, nereli?

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının ardından maçın hakemleri hakkında hakaretlerde bulunan Serdar Ali Çeliker'in kim olduğu merak edildi. Peki, Serdar Ali Çeliker kimdir? Serdar Ali Çeliker kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:19
Serdar Ali Çeliker kimdir? Serdar Ali Çeliker kaç yaşında, nereli?
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Katıldığı son spor programında hakemler hakkında söylediği sözler nedeniyle gündemden düşmeyen Serdar Ali Çeliker yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, Serdar Ali Çeliker kimdir? Serdar Ali Çeliker kaç yaşında, nereli?

SERDAR ALİ ÇELİKER KİMDİR?

16 Mart 1975'te Van'da doğdu. Aslen Karslıdır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Gazeteciliğe 1997'de bir dergide başladı. Yeni Yüzyıl gazetesinin ekonomi muhabirliğini yaptı. 2002 yılında SABAH gazetesinde çalışmaya başladı. 5,5 yıl boyunca fotoMaç gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra SABAH gazetesinin spor müdürlüğünü yapmaya başladı. 2009'dan itibaren HABERTÜRK'te spor yazıları yazmaya başladı.

HABERTÜRK, NTV Spor, CNN Türk ve Haber Global kanallarında yorumculuk yaptı. 2018'den beri VOLE'de yorumculuk yapmaktadır. 2017 yılında Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen Yılın Spor Ödülleri'nde Yılın Spor Yazarı adayı olmuştur.

Evli ve 1 çocuk babasıdır. Çelikler, 2018 yılında NTV Spor’da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında "Hırvat sucuğu yaptılar.” açıklamasından sonra Galatasaray, Muslera ve Maicon tarafından davalık olmuş, dava sonucunda ise Çelikler'in 3 lira manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.


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