Yayınlanma: 27.02.2024 - 17:51

Güncelleme: 27.02.2024 - 17:51

Bahar dizisinde Demet Evgar'ın gençliğini oynayan genç oyuncu Yeşim Çelebi gösterdiği performansla beğeni topladı. Peki, Yeşim Çelebi kimdir? Bahar dizisnde Demet Evgar'ın gençliğini oynayan Yeşim Çelebi kaç yaşında, nereli?

YEŞİM ÇELEBİ KİMDİR?

Yeşim Çelebi, 1998 yılında dünyaya geldi. Tiyatro ve dizi film oyuncusu. London Academy of Music & Dramatic Art (Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisinde eğitim almıştır.

Tiyatroculuk yönü de olan Yeşim Çelebi, tiyatro oyunlarında sahne almakta, çeviriler yapmaktadır. 2019’da oynadığı bir kısa filmin ardından ilk dizi oyunculğu deneyimini 2021 yılında Kırık Hayatlar isimli dizide canlandırdığı Esin Kocabey karakteri ile gerçekleştirmişti. 2022 yılında rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sanem karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.