Ferdi Akarnur kimdir? Ferdi Akarnur kaç yaşında, nereli? Ferdi Akarnur hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Çocuklar Duymasın dizisindeki unutulmaz Müsteşar Kemal rolüyle tanınan Ferdi Akarnur, 1977 yılından beri etkin bir şekilde kariyerine devam ediyor. Peki sinema ve dizi oyuncusu Ferdi Akarnur kimdir? Ferdi Akarnur kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
Oyunculuk kariyerine 1977 yılında başlayan Ferdi Akarnur, birçok dizi ve filmde rol alarak hafızalarda yer edindi. Özellikle Çocuklar Duymasın gibi unutulmaz yapımlarla her yaştan insan tarafından tanındı ve yayınlandığı her döneme damgasını vurdu. Peki sinema ve dizi oyuncusu Ferdi Akarnur kimdir? Ferdi Akarnur kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
FERDİ AKARNUR KİMDİR?
Ahmet Ferdi Akarnur, 3 Eylül 1945'te Samsun'da doğdu. Çocukluğu Pazar mahallesinde geçti ve eğitimine Fazılkadı İlkokulu'nda başladı. Sanat Enstitüsü'nden Motor bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro tutkusuna kapıldı. İlk sahne deneyimini Reşat Nuri Güntekin'in "İstiklal" adlı oyununda yaşadı. 1966'da İstanbul'a taşındı ve profesyonel tiyatro kariyerine Orhan Erçin Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra Avni Dilligil Tiyatrosu'na geçerek dört yıl boyunca sahne aldı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Ankara Oyuncuları'na katıldı ve ardından Lale Oraloğlu Tiyatrosu ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda performans sergiledi. 1992'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na katıldı. Türk sinemasında birçok önemli filmde rol aldı ve televizyonda da sık sık göründü. Özellikle "Müsteşar Kemal" rolüyle tanınan ve çok sevilen Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı.
1986 yılından itibaren Levent Kırca'nın yarattığı ve yönetmenliğini oğlu Oğulcan Kırca'nın üstlendiği "Olacak O Kadar" adlı dizide Ferdi Akarnur, Levent Kırca, Oya Başar, Metin Serezli, Sinan Bengier, Tekin Siper, Ali Erkazan, Dost Elver, Ferdi Atuner, Fatma Murat, Mehmet Güney, Pekcan Türkeş, Zeynep Tedü gibi isimlerle birlikte rol aldılar. 2002-2014 yılları arasında Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği "Çocuklar Duymasın" adlı dizide Ferdi Akarnur, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerle birlikte başrollerde yer aldı. Diğer rollerde ise Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Altan Günbay, Nejat Birecik, Vatan Şaşmaz, Süleyman Yağcıoğlu, Fatma Karanfil, Demet Tuncer, Alpaslan Özmol gibi oyuncular yer aldı. 2014 yılında Hande Soral ve Serkan Şenalp'in başrollerini paylaştığı "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Fikret Hakan ile birlikte Ferdi Akarnur da rol aldı.
FERDİ AKARNUR'UN EŞİ KİMDİR?
Ferdi Akarnur’un eşi Yasemin Bilgiç’tir. Ebru ve Burak adında iki çocuğu vardır.
FERDİ AKARNUR KAÇ YAŞINDADIR?
1945 yılında dünyaya gelen Ferdi Akarnur, 78 yaşındadır.
FERDİ AKARNUR'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER NELERDİR?
1977 – Çöpçüler Kralı
1977 – Dila Hanım
1985 – Gurbetçi Şaban
1985 – Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm...
1985 – Mavi Muammer
1986 – Olacak O Kadar
1987 – Çark
1987 – Fikrimin İnce Gülü
1987 – Yakışıklı
1988 – Can Kardeşler
1988 – İnatçı
1988 – Kadın Dul Kalınca
1988 – Öğretmen
1988 – Uyanık Gazeteci
1989 – Seni Arıyorum / Sensiz Yaşıyor...
1989 – Suçumuz Kadın Olmak
1990 – Bir İçim Su
1991 – Bir Kadın
1992 – Sevdaların Ölümü
1993 – Çifte Vakkas
1993 – Haşlama Taşlama
1993 – Umut Taksi
1993 – Zapping Ailesi
1994 – Çılgın Yenge
1994 – Gülşen Abi
1994 – İnce İnce Yasemince
1994 – Mıymıntılar Kralı
1995 – Bizim Aile
1995 – Çiçek Taksi
1996 – Tatlı Kaçıklar
1997 – Dostlar Pasajı
1997 – Yasemince
1998 – Şafak Vakti
1999 – Ayrılsak da Beraberiz
1999 – Çarli
1999 – Uzaydan Adam Çıkmaz
2000 – Oyunbozan
2000 – Paşa Baba Konağı
2001 – Kel Alaattin
2001 – Nisan Yağmuru
2001 – Tatlı Hayat
2002 – Asayiş Berkemal
2002 – Çocuklar Duymasın
2002 – En Son Babalar Duyar
2002 – Şeytan Bunun Neresinde
2004 – Bizim Karakol
2004 – Cennet Mahallesi
2004 – Çocuklar Ne Olacak
2004 – Kadın Terzisi
2005 – AB'nin Yolları Taştan
2005 – Emret Komutanım
2005 – Sevgilime Göz Kulak Ol
2006 – Kızlar Yurdu
2006 – Unutulmayanlar
2007 – Baba Oluyorum
2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 – Kabadayı
2008 – Elif
2008 – Kirpi
2008 – Komedi Türk
2009 – Zoraki Başkan
2010 – Çocuklar Duymasın
2011 – Hop Dedik: Deli Dumrul
2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan
2013 – Günce
2014 – Birleşen Gönüller
2014 – Karamanın Koyunu
2014 – Manda Yuvası
2016 – El Değmemiş Aşk
2017 – Çocuklar Duymasın
2018 – Kaç Baba Kaç
2022 – Müstakbel Damat
2023 – Zübeyde: Analar ve Oğullar
2023 – Hayatımın Neşesi
2024 – C Takımı
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