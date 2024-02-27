Ferdi Akarnur kimdir? Ferdi Akarnur kaç yaşında, nereli? Ferdi Akarnur hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:40

Oyunculuk kariyerine 1977 yılında başlayan Ferdi Akarnur, birçok dizi ve filmde rol alarak hafızalarda yer edindi. Özellikle Çocuklar Duymasın gibi unutulmaz yapımlarla her yaştan insan tarafından tanındı ve yayınlandığı her döneme damgasını vurdu. Peki sinema ve dizi oyuncusu Ferdi Akarnur kimdir? Ferdi Akarnur kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

FERDİ AKARNUR KİMDİR?

Ahmet Ferdi Akarnur, 3 Eylül 1945'te Samsun'da doğdu. Çocukluğu Pazar mahallesinde geçti ve eğitimine Fazılkadı İlkokulu'nda başladı. Sanat Enstitüsü'nden Motor bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro tutkusuna kapıldı. İlk sahne deneyimini Reşat Nuri Güntekin'in "İstiklal" adlı oyununda yaşadı. 1966'da İstanbul'a taşındı ve profesyonel tiyatro kariyerine Orhan Erçin Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra Avni Dilligil Tiyatrosu'na geçerek dört yıl boyunca sahne aldı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Ankara Oyuncuları'na katıldı ve ardından Lale Oraloğlu Tiyatrosu ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda performans sergiledi. 1992'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'na katıldı. Türk sinemasında birçok önemli filmde rol aldı ve televizyonda da sık sık göründü. Özellikle "Müsteşar Kemal" rolüyle tanınan ve çok sevilen Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

1986 yılından itibaren Levent Kırca'nın yarattığı ve yönetmenliğini oğlu Oğulcan Kırca'nın üstlendiği "Olacak O Kadar" adlı dizide Ferdi Akarnur, Levent Kırca, Oya Başar, Metin Serezli, Sinan Bengier, Tekin Siper, Ali Erkazan, Dost Elver, Ferdi Atuner, Fatma Murat, Mehmet Güney, Pekcan Türkeş, Zeynep Tedü gibi isimlerle birlikte rol aldılar. 2002-2014 yılları arasında Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği "Çocuklar Duymasın" adlı dizide Ferdi Akarnur, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi isimlerle birlikte başrollerde yer aldı. Diğer rollerde ise Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Altan Günbay, Nejat Birecik, Vatan Şaşmaz, Süleyman Yağcıoğlu, Fatma Karanfil, Demet Tuncer, Alpaslan Özmol gibi oyuncular yer aldı. 2014 yılında Hande Soral ve Serkan Şenalp'in başrollerini paylaştığı "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Fikret Hakan ile birlikte Ferdi Akarnur da rol aldı.

FERDİ AKARNUR'UN EŞİ KİMDİR?

Ferdi Akarnur’un eşi Yasemin Bilgiç’tir. Ebru ve Burak adında iki çocuğu vardır.

FERDİ AKARNUR KAÇ YAŞINDADIR?

1945 yılında dünyaya gelen Ferdi Akarnur, 78 yaşındadır.

FERDİ AKARNUR'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER NELERDİR?

1977 – Çöpçüler Kralı

1977 – Dila Hanım

1985 – Gurbetçi Şaban

1985 – Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm...

1985 – Mavi Muammer

1986 – Olacak O Kadar

1987 – Çark

1987 – Fikrimin İnce Gülü

1987 – Yakışıklı

1988 – Can Kardeşler

1988 – İnatçı

1988 – Kadın Dul Kalınca

1988 – Öğretmen

1988 – Uyanık Gazeteci

1989 – Seni Arıyorum / Sensiz Yaşıyor...

1989 – Suçumuz Kadın Olmak

1990 – Bir İçim Su

1991 – Bir Kadın

1992 – Sevdaların Ölümü

1993 – Çifte Vakkas

1993 – Haşlama Taşlama

1993 – Umut Taksi

1993 – Zapping Ailesi

1994 – Çılgın Yenge

1994 – Gülşen Abi

1994 – İnce İnce Yasemince

1994 – Mıymıntılar Kralı

1995 – Bizim Aile

1995 – Çiçek Taksi

1996 – Tatlı Kaçıklar

1997 – Dostlar Pasajı

1997 – Yasemince

1998 – Şafak Vakti

1999 – Ayrılsak da Beraberiz

1999 – Çarli

1999 – Uzaydan Adam Çıkmaz

2000 – Oyunbozan

2000 – Paşa Baba Konağı

2001 – Kel Alaattin

2001 – Nisan Yağmuru

2001 – Tatlı Hayat

2002 – Asayiş Berkemal

2002 – Çocuklar Duymasın

2002 – En Son Babalar Duyar

2002 – Şeytan Bunun Neresinde

2004 – Bizim Karakol

2004 – Cennet Mahallesi

2004 – Çocuklar Ne Olacak

2004 – Kadın Terzisi

2005 – AB'nin Yolları Taştan

2005 – Emret Komutanım

2005 – Sevgilime Göz Kulak Ol

2006 – Kızlar Yurdu

2006 – Unutulmayanlar

2007 – Baba Oluyorum

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 – Kabadayı

2008 – Elif

2008 – Kirpi

2008 – Komedi Türk

2009 – Zoraki Başkan

2010 – Çocuklar Duymasın

2011 – Hop Dedik: Deli Dumrul

2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan

2013 – Günce

2014 – Birleşen Gönüller

2014 – Karamanın Koyunu

2014 – Manda Yuvası

2016 – El Değmemiş Aşk

2017 – Çocuklar Duymasın

2018 – Kaç Baba Kaç

2022 – Müstakbel Damat

2023 – Zübeyde: Analar ve Oğullar

2023 – Hayatımın Neşesi

2024 – C Takımı