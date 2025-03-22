Serdar Haydanlı kimdir? Serdar Haydanlı neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:11

Güncelleme: 22.03.2025 - 12:26

İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Serdar Haydanlı'nın yaşamı ve kim olduğu merak ediliyor. Serdar Haydanlı gözaltına alındıktan hemen sonra iktidara yakın medya kuruluşları kendisinden operasyonun ‘kilit ismi’ olarak söz etmeye başladı.

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Serdar Haydanlı 4.5G isimli teknoloji firmasının sahibi. Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkabı Erdoğan ile fotoğraf karesi olan Haydanlı'yı yandaş medya 'kilit isim' olarak servis etti. Haydanlı’nın serbest kalmasının ardından hakkında yandaş medya tarafından yapılan haberler kaldırıldı.

SERDAR HAYDANLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yandaş medya tarafından kilit isim olarak servis edilen Serdar Haydanlı, ifadesi dahi alınmadan gözaltından serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu soruşturmasında, yandaş medyanın 'kilit isim' olarak servis ettiği Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra şubeden serbest bırakıldığını kaydeden Özel, bu isme yönelik tüm haberlerin iktidara yakın medya organları tarafından yayından kaldırıldığını anlattı.