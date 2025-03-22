Serdar Haydanlı kimdir? Serdar Haydanlı neden gözaltına alındı?
İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. 19 Mart'ta gözaltına alınan isimler arasında Serdar Haydanlı'da bulunuyor. Peki Serdar Haydanlı kimdir? Serdar Haydanlı neden gözaltına alındı?
İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Serdar Haydanlı'nın yaşamı ve kim olduğu merak ediliyor. Serdar Haydanlı gözaltına alındıktan hemen sonra iktidara yakın medya kuruluşları kendisinden operasyonun ‘kilit ismi’ olarak söz etmeye başladı.
SERDAR HAYDANLI KİMDİR?
Serdar Haydanlı 4.5G isimli teknoloji firmasının sahibi. Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkabı Erdoğan ile fotoğraf karesi olan Haydanlı'yı yandaş medya 'kilit isim' olarak servis etti. Haydanlı’nın serbest kalmasının ardından hakkında yandaş medya tarafından yapılan haberler kaldırıldı.
SERDAR HAYDANLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Yandaş medya tarafından kilit isim olarak servis edilen Serdar Haydanlı, ifadesi dahi alınmadan gözaltından serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu soruşturmasında, yandaş medyanın 'kilit isim' olarak servis ettiği Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra şubeden serbest bırakıldığını kaydeden Özel, bu isme yönelik tüm haberlerin iktidara yakın medya organları tarafından yayından kaldırıldığını anlattı.
Özel'in Serdar Haydanlı ile ilgili açıklaması şöyle "İsim Serdar Haydanlı, şubeden serbest. Niye aldınız oğlum bırakın deyip şubeden bırakılan arkadaş. Naylon faturaları kesen isimdir dediği kişi Serdar Haydanlı. Gizliliği yok, şubeden serbest. E Sabah gazetesinin bu haberine göre İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi. Bir arkadaş şey diyor. İBB algı operasyonlarını yapıyordu. Kim bu Serdar Aydanlı? Her taşın altından çıkan isim. Şubeden serbest. Ekrem Bey burada yan yana gibi gösteriyorlar. Serdar Aydanlı kazandığı parayla bir papağan almış omzuna. Türkiye yüzyılı, Türkiye yüzyılı, Türkiye yüzyılı diye konuşan papağan şubeden serbest. İmamoğlu soruşturmasındaki kilit isim Serdar Aydanlı'nın gizemi. Şimdi arkadaşlar siz gazetecisiniz. Kiminizi Ankara'dan tanırız, kiminizi buralarda biliyoruz. İyi gazetecilersiniz. Bu haberleri arasanıza. Bu haberler bende var. Arasanıza. A haber, yandaş kanalların hepsi, TRT, tüm haberleri sildiler bunları. Hani inanıyor ya insanlar. A haber yalan mı söyleyecek ya? Koskoca şey. Bak, algı operasyonlarını yapan kişi. Ekrem İmamoğlu'nun naylon fatura kesip İBB'yi soydurup algı operasyonu yapan Serdar Aydanlı, şubeden serbest.
Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu, bunu sorduğunuzda bunu Ekrem Bey'e sordular. Serdar Aydanlı bilemedi. Biz de bilemedik. Biz de okuduğumuza göre naylon fatura kesmiş. Gördüğümüze göre AK Parti döneminin bütün işlerini yapan, sözleşmesi 2021'de bittiği için ya ben bu Ekrem Başkan'ın da bu huylarına gerçekten, adamın sözleşmesi var demiş. İhalelere girdiği aldoğu işlere iki yıl daha takır takır Tayyip Bey olsa ilk gün gırtlağını sıkar. Sen Tayyip Bey'in adamısın diye iş vermez. Sordum. 2021'e kadar iş mi yaptı İBB'de? İhaleye girse alsa yine yapardı diyorlar. Açık ihale kazanmış. 2 yıl boyunca buranın reklam işlerini yapmış, parasını da almış. Bu arkadaşı Ekrem Bey tanımıyor. Biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız tanıyor. İletişim Başkanımız tanıyor. Çünkü bir tek ona muafiyet veriyor Türkiye yüzyılını anlatsın diye.
Kamu ihale kurumuna tabi olmadan vergi muafiyetleriyle ışık hızıyla 100. yıl gelmiş. Türkiye yüzyılı anlatacağız. İletişim Başkanlığı kimi ilan ederse ona imkan var. O da bir tek bunu. O da bir tek 4,5G'yi. O da bir tek, o da bir tek. O da bir tek bu arkadaşı muaf tutmuş. O arkadaş da bir tek bu arkadaş sabah 6'da evden alınıp herkes gibi şubeden serbest bırakılmış. Bakın, herhangi bir firmanın 7 yönetim kurulu üyesini de aldılar İBB'ye reklam yapıyor diye. Konuyla ilgili ilgisiz. Bugün akşam serbest bırakılırlar. 4 gündür içeride tutuluyorlar. Şubeden serbest değiller. 21 yaşında üniversite öğrencisi, babası şirket kurarken oğlum da hissedar olsun diye yazmış. Şubede, elde, elde, elde. Serdar Haydanlı evde. Çünkü ona gelen telefonla bırakıldı. Oysa ki gizli tanık ifadesinde naylon faturaları kesen isim diyor. Ben daha ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi ben karşıma Adalet Bakanı olur.
Şimdi ben karşıma Adalet Bakanı olur. İletişim Bakanı olur. Eğer cesareti varsa Sayın Cumhurbaşkanı olur. Birini istiyorum. Soruları A Haber'in spikeri soracak. Ben cevaplayacağım, karşımdaki cevaplayacak. Akın Gürlek'i al hepsini bunların. Yap bir algı operasyonu. Hepsini aldılar. Listeye göre alıyor ya. 2019-21 arası iş yapan firma diye şu bu arkadaşı da Serdar Haydanlı'yı da aldılar. Serdar Haydanlı bir de mahir adam. Yani ben Ekrem Başkan'la telefonda görüşemezken o nasıl başarıyorsa gözaltındayken ben Türkiye protokolünün 4. ismeyim. İBB Başkanım'la gözaltına alındığı andan itibaren bir telefon görüşmesi yapamadım. Bu arkadaş kimi aradıysa, hadi HTS kayıtları var ya. O sabah kimlerle görüşmüş? Hadi çıkaralım. Biz bunları çıkaracağız yarın. O aradığı kimi aramış? Sonra Akın Gürlek'i kim aramış? Akın Gürlek de şubeye hangi talimatı vermiş? Şubeden serbest. Bunun dışında bir soruya cevap vermeyeceğim. Bu haberi yapmayanlar, bu haberi yapmayanlar yarın günü geldiğinde bu basın toplantısını izleyip sen bunun haberini nasıl yaptın sorusuna bana değil, evlatlarına cevap verecekler evlatlarına."
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