Serdar Ortaç'tan cinsiyetçi sözler: 'Eşitlik diye diye başımıza çıktınız'

Yaptığı sansasyonel açıklamalarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez de kadınlara ve erkeklere yönelik cinsiyetçi sözleriyle tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:24
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Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı açıklamalarla büyük tepki topladı.

Kadınlara ve erkeklere yönelik cinsiyetçi ifadeler sarf eden 53 yaşındaki Ortaç, boşandığı Chloe Loughnan'ı da hedef aldı.

"İPLERİ BU KADAR VERMEYİN KADINLARA"

Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara. Ayıp, yazık lan erkeklere. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. 

Sevdiğim kadın bana diyor ki 'Bodrum'a gideceğim tatile.' Ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın."


Serdar Ortaç şarkıcı Canlı yayın TikTok açıklama

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