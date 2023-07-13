Serdar Ortaç'ın klibinde kullandığı tabut çalındı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:27

Güncelleme: 13.07.2023 - 14:36

Mikrop, Poşet, Mesafe, Karabiberim gibi eserleri ile unutulmaz isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Bilsem ki" şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çekmişti.

Sevilen şarkının yeni klibinde beyaz bir tabutta kullanılmıştı. Daha sonra Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı.

HIRSIZ NOT BIRAKTI

Snob Magazin’in haberine göre depodan sadece tabut çalındı. Hırsızın "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" notunu bırakması ise çok şaşırttı.