Cinsiyetçi ifadelerle hedef almıştı: Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a ilk yanıt

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:08

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:18

Son zamanlarda şarkıları ve konserlerinin yanı sıra açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir yayında eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef aldı.

Loughnan ile evliliğinde tüm ipleri eşinin eline verdiğini söyleyen Ortaç, "Ağzıma s....tı" demişti.

"EŞİTLİK DİYE DİYE BAŞIMIZA ÇIKTINIZ..."

Ortaç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara. Ayıp, yazık lan erkeklere. Eli nefsinde herifler. Yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki 'Bodrum'a gideceğim tatile.' Ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın."

Son olarak Loughnan, eski eşinin sözlerine cevap verdi. Loughnan, Ortaç'a "Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim" diyerek tepki gösterdi.

"BÜTÜN KADINLAR İÇİN SERT SÖZLER SÖYLEMİŞ"

Snob Magazin'in haberine göre; evlilik kararı aldığı yeni sevgilisi Fergus Hennessy ile Nişantaşı'nda görüntülenen Chloe Loughnan, Türk vatandaşı olmak istediğini söyleyerek "Çok istiyorum. 12 yıl oldu burada yaşayalı kendimi buralı gibi hissediyorum artık" dedi.

Muhabirlerin sorusu üzerine eski eşi Serdar Ortaç'ın "Tüm ipleri eline verdim. Ağzıma s..tı" sözlerine cevap veren güzel model, "Ben yorum yapmak istemiyorum. Her halde özel hayatında bir sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil bütün kadınlar için sert sözler söylemiş" ifadelerini kullandı.