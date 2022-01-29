Serdar Ortaç: Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık
Uzun yıllardı baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" yanıtını verdi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Uçankuş'ta yer alan habere göre, Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane, yazık" yanıtını verdi.
Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını verdi.
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