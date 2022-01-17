Serdar Ortaç'tan borç açıklaması: Pamuk gibi çıkacağım

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:55

Serdar Ortaç, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, “2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım” dedi.

"ARKADAŞLARIMA DAĞITACAĞIM"

Ortaç, muhabirlerin “Bundan sonraki planlarınız neler olacak?” sorusuna ise “Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım” yanıtını verdi.

“ÇOK BORCUM VAR”

Geçen yıl borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, “Elimde olsa bugün emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Çünkü çok borcum var. 10 milyon lira kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan’a 600 bin lira nafaka borcum da var. Benim de aylık 500 bin lira harcamam var” açıklamasını yapmıştı.