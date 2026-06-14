Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' haberlerine yalanlama

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Ortaç'ın tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediği ileri sürüldü.

Özellikle son dönemde "Saygı1" projesi ve sosyal medyadaki aktif yaşantısıyla sıkça adından söz ettiren Ortaç, hızla büyüyen dedikodulara sosyal medya hesabı üzerinden son noktayı koydu.

"GAYET İYİYİM"

Kendisi için endişelenen hayranlarının yüreğine su serpen ünlü şarkıcı, kısa ve net bir açıklama yaparak; "Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam" ifadelerini kullandı.