Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' haberlerine yalanlama

Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' haberlerine yalanlama

14.06.2026 11:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' haberlerine yalanlama

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hakkında çıkan "Çok hasta" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ortaç, iyi olduğunu ve konserlere devam edeceğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Ortaç'ın tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediği ileri sürüldü.

Özellikle son dönemde "Saygı1" projesi ve sosyal medyadaki aktif yaşantısıyla sıkça adından söz ettiren Ortaç, hızla büyüyen dedikodulara sosyal medya hesabı üzerinden son noktayı koydu.

"GAYET İYİYİM"

Kendisi için endişelenen hayranlarının yüreğine su serpen ünlü şarkıcı, kısa ve net bir açıklama yaparak; "Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam" ifadelerini kullandı.

Image

İlgili Konular: #hasta #Serdar Ortaç #yalanlama

İlgili Haberler

Yıllardır küslerdi... Serdar Ortaç'dan Ebru Gündeş paylaşımı: 'Gel artık Ebru'
Yıllardır küslerdi... Serdar Ortaç'dan Ebru Gündeş paylaşımı: 'Gel artık Ebru' Türk pop ve fantezi müziğinin iki dev ismi Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş arasındaki 13 yıllık küslükte ezber bozan bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından geçmişe ait bir fotoğraf paylaşarak eski dostuna zeytin dalı uzatan Ortaç, magazin kulislerini hareketlendirdi.
Serdar Ortaç'tan Saygı1 konseri açıklaması
Serdar Ortaç'tan Saygı1 konseri açıklaması Türk pop müziğine damga vuran hit şarkıların sahibi Serdar Ortaç, büyük ilgi gören "Saygı1" projesinin yeni konuğu oldu. Sosyal medya hesabından şarkı listesini kontrol ettiğini duyuran ünlü sanatçının eserleri, dev bir prodüksiyonla yeniden yorumlanacak.
Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen itiraf: 'İçimde ukde kaldı'
Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen itiraf: 'İçimde ukde kaldı' Magazin dünyasının sevilen ismi Serdar Ortaç, çocukluk yıllarına ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak içinde ukde kalan en büyük hayalini paylaştı. Babasının sert disipliniyle büyümesinin kendisine çok şey kattığını belirten ünlü sanatçı, "Baba olmayı çok isterdim ama olmadı" diyerek duygusal bir itirafta bulundu.