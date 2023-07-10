Serdar Ortaç yeni çıkacak şarkısını böyle duyurdu: 'Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış'

Yeni şarkısı ‘Pare Pare’nin çıkış tarihini açıklayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, “Çıksa ne olur çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış” dedi. Ortaç hemen ardından “Yok çok mutluyum!” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:05
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabında açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Sinan Akçıl'ın "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” sözleri sonrası canlı yayın açan ünlü şarkıcı, yeni parçası Pare Pare'nin 11 Temmuz 2023 Salı günü dinleyici ile buluşacağını belirtti.

'BENİM CANIM ÇIKMIŞ' 

Şarkısına ilişkin yaptığı açıklamada pek heyecanlı olmadığı gözlemlenen Ortaç'ın "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri görenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü şarkıcı, canlı yayında yöneltilen bir soru üzerine "Yok çok mutluyum" dedi.


Serdar Ortaç şarkı

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