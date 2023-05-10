Serdar Ortaç'a omurgasız diyen Fatih Portakal'a tazminat davası: 'Omurgasız ha! Bekle bakalım'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:39

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:42

Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye “Seni seviyoruz” diyerek “Karabiberim” şarkısını söylemişti.

Sosyal medyada oldukça konuşulan görüntüler üzerine ünlü sunucu Fatih Portakal, sunduğu haber bülteninde “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben, omurgasız biri” yorumunda bulunmuştu.

Ortaç'tan Fatih Portakal’a “Çok ayıp” yanıtını gelirken, ünlü isim Sinan Akçıl da yakın dostu Ortaç’la ilgili bu sözlere kayıtsız kalmamış, “Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde” diyerek Portakal’a tepki göstermişti. Ünlü televizyoncuya bir tepki de Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi’den geldi.

''TAZMİNAT DAVASI HAZIRLADIM''

Avukat Esennur Ezgi yaptığı paylaşımlarda Portakal’a tepki göstererek, dava açacaklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin… Serdar Ortaç Türkiye’nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. ilkeliliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek…”

Avukat Esennur Ezgi, ayrıca Serdar Ortaç’a da “Her avukatlık yaptığım hukuksal konularda olduğu gibi tabii profesyonelliği de bozmadan yeni şikayet ve davamızda da size yapılan neyse bana yapılan da aynı Herkes hukusal olarak yaptığı hukuka ayrıldığı aykırılığın karşılığını alacaktır Serdar Ortaç” mesajını attı.