Serdar Ortaç'a omurgasız diyen Fatih Portakal'a tazminat davası: 'Omurgasız ha! Bekle bakalım'
Şarkıcı Serdar Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gazeteci Fatih Portakal’a dava açacaklarını duyurdu.
Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye “Seni seviyoruz” diyerek “Karabiberim” şarkısını söylemişti.
Sosyal medyada oldukça konuşulan görüntüler üzerine ünlü sunucu Fatih Portakal, sunduğu haber bülteninde “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben, omurgasız biri” yorumunda bulunmuştu.
Ortaç'tan Fatih Portakal’a “Çok ayıp” yanıtını gelirken, ünlü isim Sinan Akçıl da yakın dostu Ortaç’la ilgili bu sözlere kayıtsız kalmamış, “Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde” diyerek Portakal’a tepki göstermişti. Ünlü televizyoncuya bir tepki de Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi’den geldi.
''TAZMİNAT DAVASI HAZIRLADIM''
Avukat Esennur Ezgi yaptığı paylaşımlarda Portakal’a tepki göstererek, dava açacaklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu