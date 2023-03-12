Serdar Ortaç'ın acı günü: Kardeşi yaşamını yitirdi

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:31
Serdar Ortaç'ın acı günü: Kardeşi yaşamını yitirdi
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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, yaşamını yitirdi.

Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.


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