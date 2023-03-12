Serdar Ortaç'ın acı günü: Kardeşi yaşamını yitirdi
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın uzun süredir enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç yaşamını yitirdi.
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, yaşamını yitirdi.
Sertaç Ortaç “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- 'İnce dansı'na yasak