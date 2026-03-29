Survivor'da dikkat çeken isimlerden Seren Ay Çetin bu sefer de Nisa Nur ile kavga etti. Fiziksel temas iddiaları sonrası konsey toplandı. Peki, Seren Ay Çetin kimdir? Survivor Seren Ay Çetin diskalifiye mi oldu?

SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

Seren Ay Çetin, 13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Çetin, özellikle boks alanında gösterdiği başarılarla adını hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada duyurdu.

Profesyonel kariyerinde önemli başarılara imza atan Seren Ay Çetin, dünya çapında tanınan iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek büyük bir zafere ulaştı. Bu tarihi galibiyetle birlikte WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. Aynı zamanda bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın boksör olarak adını spor tarihine yazdırdı.

SEREN AY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yaşanan kavgadan sonra Acun Ilıcalı konseyi topladı. Oldukça sinirli olduğu görünen Ilıcalı'nın açıklamaları konseye damga vurdu. Ilıcalı "Skandal! İki kadın yarışmacı birbirlerine fiziksel temasta bulunuyorlar" diyen Ilıcalı Seren Ay'ı suçladı.

"YAPTIĞIN HAREKETİ KABUL ETMİYORUZ"

Seren Ay'ın itirazları ise Acun Ilıcalı'yı daha da kızdırdı. Ilıcalı itirazlar sonrası "Saha içerisinde iki kişi yumruklaşsa kırmızı kart yer. Duruma göre bunun başka yaptırımları da oluyor.

Bizim açımızdan evet yarışmadan ihraç sebebi olmayabilir ama yaptığını kabul etmiyoruz. Olayı başlatan sensin dediğin gibi. bundan sonra bu tarz hareket kredin yok, fiziksel temas lüksün yok. 8 ödülden yararlanamayacaksınız" ifadelerini kullandı.