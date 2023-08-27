Seren Serengil: 'Cumhurbaşkanı'na seslendim, Türkiye'de barınak yok'

Ünlü sunucu Seren Serengil, "Türkiye'de barınak diye bir şey yok. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sosyal medyada seslendim. Bunlar belediyenin yapacağı şey değil, hayvanseverlerin yapması gerekiyor" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:44
Seren Serengil: 'Cumhurbaşkanı'na seslendim, Türkiye'de barınak yok'
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Seren Serengil, Türkiye'de sokak hayvanları için barınak olmadığını, konuyla ilgili sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiğini belirterek, hayvanseverlerin barınak yapması gerektiğini söyledi.

"ERDOĞAN'A SOSYAL MEDYADA SESLENDİM"

Snob Magazin'in haberine göre; sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki yasaya göre, sokak hayvanları sokaktan alınıp, rehabilite merkezinde kısırlaştırılıp, aynı yere bırakılmak zorunda. Diğer türlü yasayı çiğniyorlar. Avrupa'daki barınaklar 5 yıldızlı otel gibi... Hayvan sevmeyen insanların elinde barınaklar. Zihniyetin değişmesi gerekiyor. Sokak hayvanları sokakta olmalı...

Biz hayvanları sokaktan alıp, öldürmek istiyoruz. Konya Barınağı'ndan sahiplendim. Daha geçen ay kendine geldi. Türkiye'de barınak diye bir şey yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada seslendim. Bunlar belediyenin yapacağı şey değil, hayvanseverlerin yapması gerekiyor. Barınaklarda evleri yok. Barınaklarda toplu mezarlar gördük."


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