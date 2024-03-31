Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıklayan Seren Serengil, CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. O açıklamayı gören Sinan Akçıl ise yorumuyla dikkat çekti.
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, 31 Mart seçimlerinde oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıklamıştı.
Seren Serengil açıklamasında "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim" demişti.
Bu açıklamayı gören Sinan Akçıl ise yorumuyla dikkat çekti. Murat Kurum'u destekleyen Sinan Akçıl Seren Serengil'in görüntüsünü diline doladı.
Akçıl "Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum" diyerek gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı