Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıklayan Seren Serengil, CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. O açıklamayı gören Sinan Akçıl ise yorumuyla dikkat çekti.

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:01
Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt
Abone Ol google-news

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, 31 Mart seçimlerinde oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıklamıştı.

Seren Serengil açıklamasında "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim" demişti.

Bu açıklamayı gören Sinan Akçıl ise yorumuyla dikkat çekti. Murat Kurum'u destekleyen Sinan Akçıl Seren Serengil'in görüntüsünü diline doladı.

Akçıl "Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum" diyerek gündem oldu.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Seren Serengil haberleri Sinan Akçıl haberleri

İlgili Haberler

Ünlü sunucu Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı: 'Atatürk çocuğuyum'

Ünlü sunucu Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı: 'Atatürk çocuğuyum'
Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü

Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü
Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı

Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler