Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:01

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:01

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, 31 Mart seçimlerinde oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıklamıştı.

Seren Serengil açıklamasında "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim" demişti.

Bu açıklamayı gören Sinan Akçıl ise yorumuyla dikkat çekti. Murat Kurum'u destekleyen Sinan Akçıl Seren Serengil'in görüntüsünü diline doladı.

Akçıl "Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum" diyerek gündem oldu.