Survivor All Star'da ortalık karıştı: Mert Öcal ve Sude Burcu olayı ne? Nisa ile Ogeday, Sude'ye Mert hakkında ne dedi?

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:06

TV8’de yayınlanan yarışma programı Survivor All Star 2022, bu kez başka bir konuyla gündem oldu. Ogeday ve Nisa ikilisinin, Sude’ye Mert hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'da Evrim, geçen haftaki bölümde Barış Murat Yağcı için "Bunun sevenlerine, hayranlarına, sevgililerine anlam veremiyorum" demiş; bunun üzerine Yağcı ile eskiden birliktelik yaşayan Nisa "Bana laf atmasan olmazdı Evrim" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Evrim’in ise “Seninle ilgisi yok, Ogeday varken ben öyle bir şey söylemem” demesi, Nisa ve Ogeday'ın sevgili oldukları iddiasını gündeme getirmişti.

OGEDAY VE NİSA, MERT’E SUDE HAKKINDA NE DEDİ?

Son olarak, Survivor'un 30 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde Nisa ve Ogeday'ın, Sude'ye Mert hakkında söyledikleri adayı karıştırdı. Sude'yi üzen sözlere karşılık Mert, Nisa ile Ogeday'ı dedikodu yapmakla itham etti.

Ogeday ve Mert'in konuşması, Nisa'nın ve diğer takım arkadaşların gelmesiyle alevlendi. Ogeday, Mert'i güvenilir bulmadığını Sude'ye söylediğini ve ortada yanlış varsa bunu ortaya çıkarması gerektiğini üstüne basa basa söyledi. Mert ise Ogeday'a, kendisini ne kadar tanıdığını ve bu yorumları yaptığını söyledi.

NİSA DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Mert ile Ogeday arasındaki tartışma devam ederken Nisa geldi ve tartışmaya dahil oldu. Nisa'nın dedikodu yaydığını söyleyen Mert röportajda, "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dedi.

Nisa'nın olayı diretmesi üzerine Mert Nisa'ya, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi.

Konuya dahil olan Aycan Nisa'ya, "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" dedi. Bunun üzerine Nisa ise, "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını verdi.

Özel hayatın gündeme gelmemesini isteyen Mert, Survivor'un yarışma programı olduğunu söyleyince Nisa, "O zaman özel hayatını buraya getirmeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Mert ise, Nisa'nın 2020'den beri kendisine Survivor'da özel hayat yarattığını söyledi.

"BEN MERT'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Röportajda Nisa, Mert'in birilerini parmağında oynattığını belirtti. Tüm bunlar yaşanırken Sude her şeyi duyduğunu ama tartışma bölgesine gelemediğini söyledi. Nisa, Evrim ve Yağmur'la konuşan Sude ağlayarak, "Ben Mert'e çok değer veriyorum ama neyin içinde olduğumu bilmiyorum" dedi.

KONSEY KARIŞTI: ‘SUDE ZARAR GÖRÜRSE YARIŞMADAN ÇEKİLİRİM’

Konseye gelindiğinde ise Mert Öcal, 2020'de Nisa'nın korunduğunu ve bu yıl da Sude'nin korunması gerektiğini söyledi. Eğer Sude zarar görecekse yarışmadan çekilebileceğini belirtti. Ogeday ise Sude'yi sevdiğini ve üzülmesini istemediği için Mert hakkında yorum yaptığını belirtti.

Sude ise bu konuyla anılmak istemediğini, üzgün ve kırgın olduğunu ve kimsenin zarar görmesini istemediğini ifade etti. Ogeday ile Nisa'nın söylediği bazı şeyler olduğunu ancak Mert ile konuşma fırsatını bulamadığını ve konuyu şimdi çözemeyeceğini söyledi.

ACUN ILICALI: '15 YILLIK SURVIVOR HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM'

Sude’nin kendisi yüzünden zarar görme ve performansının düşme ihtimalinde, yarışmayı bırakacağını söyleyen Mert Öcal’ın ardından, Acun Ilıcalı şaşkınlığını gözleyemedi. Ilıcalı, "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Tartışma üstü kapalı olarak yapılsa da sosyal medyada konuyla alakalı birçok yorum yapıldı. Bunun üzerine seyircilerin aklına Mert'in sevgilisi olduğu ve aynı zamanda Sude ile de aşk yaşadığı düşüncesi geldi. Sosyal medyada bu düşünceye ilişkin birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapıldı.

Makbule Şakalakoğlu



Twitter’da, Survivor All Star 2022'de yaşanan gelişmeler neticesinde Makbule Şakalakoğlu'nun, Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu ve Sude’nin bunu Ogeday ve Nisa’dan ilk kez duyduğu iddia edildi.

İddialara ilişkin Şakalakoğlu’ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.