Survivor All Star'da ortalık karıştı: Mert Öcal ve Sude Burcu olayı ne? Nisa ile Ogeday, Sude'ye Mert hakkında ne dedi?
Survivor All Star 2022'nin 30 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde bir ilk yaşandı. Genellikle yarışma ve strateji ağırlıklı ilerleyen programda aşk meselesi gündeme geldi. Survivor'un yeni bölümünde Mert, Sude ile ilgili Ogeday ve Nisa ile konuştu. "Dedikodu yapmayın" diyen Mert'in sözlerine karşılık Nisa ve Ogeday'ın söyledikleri duyanları şaşırttı. Sosyal medya Mert ve Sude olayıyla çalkalandı.
TV8’de yayınlanan yarışma programı Survivor All Star 2022,
bu kez başka bir konuyla gündem oldu. Ogeday ve Nisa ikilisinin, Sude’ye Mert
hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
Survivor'da Evrim, geçen haftaki bölümde Barış Murat Yağcı
için "Bunun sevenlerine, hayranlarına, sevgililerine anlam
veremiyorum" demiş; bunun üzerine Yağcı ile eskiden birliktelik yaşayan
Nisa "Bana laf atmasan olmazdı Evrim" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından Evrim’in ise “Seninle ilgisi yok, Ogeday varken ben
öyle bir şey söylemem” demesi, Nisa ve Ogeday'ın sevgili oldukları iddiasını gündeme
getirmişti.
OGEDAY VE NİSA, MERT’E SUDE HAKKINDA NE DEDİ?
Son olarak, Survivor'un 30 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde Nisa
ve Ogeday'ın, Sude'ye Mert hakkında söyledikleri adayı karıştırdı. Sude'yi üzen sözlere
karşılık Mert, Nisa ile Ogeday'ı dedikodu yapmakla itham etti.
Ogeday ve Mert'in konuşması, Nisa'nın ve diğer takım arkadaşların gelmesiyle alevlendi. Ogeday, Mert'i güvenilir bulmadığını Sude'ye söylediğini ve ortada yanlış varsa bunu ortaya çıkarması gerektiğini üstüne basa basa söyledi. Mert ise Ogeday'a, kendisini ne kadar tanıdığını ve bu yorumları yaptığını söyledi.
NİSA DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU
Mert ile Ogeday arasındaki tartışma devam ederken Nisa geldi
ve tartışmaya dahil oldu. Nisa'nın dedikodu yaydığını söyleyen Mert röportajda,
"Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dedi.
Nisa'nın olayı diretmesi üzerine Mert Nisa'ya, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi.
Konuya dahil olan Aycan Nisa'ya, "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" dedi. Bunun üzerine Nisa ise, "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını verdi.
Özel hayatın gündeme gelmemesini isteyen Mert, Survivor'un yarışma
programı olduğunu söyleyince Nisa, "O zaman özel hayatını buraya
getirmeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Mert ise, Nisa'nın 2020'den beri kendisine
Survivor'da özel hayat yarattığını söyledi.
"BEN MERT'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"
Röportajda Nisa, Mert'in birilerini parmağında oynattığını
belirtti. Tüm bunlar yaşanırken Sude her şeyi duyduğunu ama tartışma bölgesine
gelemediğini söyledi. Nisa, Evrim ve Yağmur'la konuşan Sude ağlayarak,
"Ben Mert'e çok değer veriyorum ama neyin içinde olduğumu bilmiyorum"
dedi.
KONSEY KARIŞTI: ‘SUDE ZARAR GÖRÜRSE YARIŞMADAN ÇEKİLİRİM’
Konseye gelindiğinde ise Mert Öcal, 2020'de Nisa'nın korunduğunu ve bu yıl da Sude'nin korunması gerektiğini söyledi. Eğer Sude zarar görecekse yarışmadan çekilebileceğini belirtti. Ogeday ise Sude'yi sevdiğini ve üzülmesini istemediği için Mert hakkında yorum yaptığını belirtti.
Sude ise bu konuyla anılmak istemediğini, üzgün ve kırgın
olduğunu ve kimsenin zarar görmesini istemediğini ifade etti. Ogeday ile
Nisa'nın söylediği bazı şeyler olduğunu ancak Mert ile konuşma fırsatını
bulamadığını ve konuyu şimdi çözemeyeceğini söyledi.
ACUN ILICALI: '15 YILLIK SURVIVOR HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY
DUYMADIM'
Sude’nin kendisi yüzünden zarar görme ve performansının
düşme ihtimalinde, yarışmayı bırakacağını söyleyen Mert Öcal’ın ardından, Acun
Ilıcalı şaşkınlığını gözleyemedi. Ilıcalı, "15 yıllık Survivor tecrübemde
herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini
duymadım" açıklamasında bulundu.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Tartışma üstü kapalı olarak yapılsa da sosyal medyada
konuyla alakalı birçok yorum yapıldı. Bunun üzerine seyircilerin aklına Mert'in
sevgilisi olduğu ve aynı zamanda Sude ile de aşk yaşadığı düşüncesi geldi.
Sosyal medyada bu düşünceye ilişkin birçok kullanıcı tarafından paylaşım
yapıldı.
Makbule Şakalakoğlu
Twitter’da, Survivor
All Star 2022'de yaşanan gelişmeler neticesinde Makbule Şakalakoğlu'nun, Mert
Öcal'ın sevgilisi olduğu ve Sude’nin bunu Ogeday ve Nisa’dan ilk kez duyduğu
iddia edildi.
İddialara ilişkin Şakalakoğlu’ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.
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