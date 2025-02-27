Oryantal Tanyeli’den sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:30

Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli’nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Birçok kez operasyon geçiren ve tedavisi devam eden Tanyeli, uzun süredir hastanede gözlem altında tutuluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerini bilgilendirmeye devam eden ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"BUGÜN YARIN TABURCU OLACAĞIM"

Yazılı bir açıklama yapan Tanyeli, kendisini merak eden takipçilerine seslenerek, “Hepinize hayırlı geceler. Beni merak edenler… Endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve bu benim için bir sorumluluk. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” dedi.

"BANA EN GÜZEL HEDİYE DUALARINIZ"

54 yaşındaki Tanyeli, tedavi sürecinin zorluklarına değinerek, “Genelde aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve bu yüzden mesajlara cevap veremiyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız” ifadelerini kullandı.