Serenay Sarıkaya’dan ayrılık iddialarına yanıt: Sosyal medya hesabından paylaştı!

Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile ayrıldıkları yönündeki söylentilere bir dizi fotoğrafla cevap verdi.

Serenay Sarıkaya’dan ayrılık iddialarına yanıt: Sosyal medya hesabından paylaştı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:07

Yaz aylarında sık sık birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son dönemde bir arada görünmeyince ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Yaz aylarının bitmesinin ardından ikili hakkında çıkan “küslük” ve “ayrılık” dedikoduları çoğalınca, Sarıkaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Serenay Sarıkaya, "Benim elli tonum" başlığıyla yayınladığı fotoğraf serisinde Mert Demir ile birlikte olduğu anlara da yer verdi.

Sarıkaya, bu paylaşımıyla “Ayrılmadık, mutluyuz” mesajını vererek ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı.


Etiketler: #Serenay Sarıkaya #mert demir

İlgili Haberler

Gül Onat'tan 'Serenay Sarıkaya' itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar dedim'

Gül Onat'tan 'Serenay Sarıkaya' itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar dedim'
Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e Uluslararası Başarı Ödülü

Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e Uluslararası Başarı Ödülü
'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması tepkiye sebep olmuştu: Serenay Sarıkaya'dan 'Kadın cinayetleri' açıklaması

'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması tepkiye sebep olmuştu: Serenay Sarıkaya'dan 'Kadın cinayetleri' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler