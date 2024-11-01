Serenay Sarıkaya’dan ayrılık iddialarına yanıt: Sosyal medya hesabından paylaştı!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 01.11.2024 - 11:07

Yaz aylarında sık sık birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son dönemde bir arada görünmeyince ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Yaz aylarının bitmesinin ardından ikili hakkında çıkan “küslük” ve “ayrılık” dedikoduları çoğalınca, Sarıkaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Serenay Sarıkaya, "Benim elli tonum" başlığıyla yayınladığı fotoğraf serisinde Mert Demir ile birlikte olduğu anlara da yer verdi.

Sarıkaya, bu paylaşımıyla “Ayrılmadık, mutluyuz” mesajını vererek ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı.