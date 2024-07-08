Netflix paylaştı: 'Şahmaran'ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar

Netflix, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı 'Şahmaran' dizisinin fotoğraflarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 11:44
Netflix paylaştı: 'Şahmaran'ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar

 Netflix, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin ikinci sezon tarihini duyurdu. Dizinin yeni sezonundan ilk fotoğraflar da paylaşıldı.

 
Netflix paylaştı: 'Şahmaran'ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar

Kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Ekin Gökgöz, Mahir Günşiray, Mehmet Bilge Aslan, Ümit Çırak, Olimpia Ahenk Dourmouchev, Doğanay Ünal, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Elif Nur Kerkük, Lorin Merhart ve Beran Soysal gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni sezonda aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almak için dönen Lilith rolüyle Saadet Işıl Aksoy da dahil oluyor. 

Netflix paylaştı: 'Şahmaran'ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar

Yapımını TIMS&B Productions'ın yaptığı dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleniyor.

Netflix paylaştı: 'Şahmaran'ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar

Umur Turagay ve Bertan Başaran’ın yönetmenliğindeki 'Şahmaran'ın senaryosunu Pınar Bulut kaleme aldı. 

Netflix paylaştı: 'Şahmaran'ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar

Şahmaran efsanesini izleyiciyle buluşturan dizinin yeni bölümleri, 8 Ağustos’ta sadece Netflix’te yayınlanacak. 

Şahmaran Serenay Sarıkaya

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