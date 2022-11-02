Sergen Yalçın'ın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu: 'Botoks değil, göz kapaklarım ve gözaltlarımdan ameliyat oldum'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:29

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programına katıldı.

49 yaşındaki Yalçın, Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra uzun süre gözlerden uzak kaldı.

Katıldığı programla birlikte Yalçın'ın son görüntüsü sosyal medyada gündem olurken, herkes "Sergen estetik mi yaptırdı" sorusunu sordu.

"BOTOKS DEĞİL, AMELİYAT OLDUM"

Botoks yaptırıp yaptırmadığına yönelik soruya Yalçın şöyle yanıt verdi:

“Botoks değil, göz kapaklarım ve gözaltlarımdan ameliyat oldum. Hâlâ geçmedi. Botoks yaptır diye çok ısrar ediyorlar ama düşünmüyorum.”