Hatay'da Sergen Yalçın sesleri!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterirken Sergen Yalçın'a destek tezahüratlarında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 22:17
Hatay'da Sergen Yalçın sesleri!
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Beşiktaş'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta Valerien Ismael'e tepki geldi.

Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti.

TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ

Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.

Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.


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