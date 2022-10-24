Hatay'da Sergen Yalçın sesleri!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösterirken Sergen Yalçın'a destek tezahüratlarında bulundu.
Beşiktaş'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta Valerien Ismael'e tepki geldi.
Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti.
TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ
Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.
Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 3 katlı özel üniversite binası çöktü
- MHK'ye patladı: 'Anlayamıyorum...'
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor