Yayınlanma: 22.09.2024 - 14:26

Güncelleme: 22.09.2024 - 14:26

Trabzon’un eski belediye başkanlarından ve iş insanı Orhan Karakullukçu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Orhan Karakullukçu’nun cenazesi, pazartesi öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Peki, Orhan Karakullukçu kimdir? Trabzon eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu kaç yaşında, nereli? Orhan Karakullukçu neden öldü?

ORHAN KARAKULLUKÇU KİMDİR?

Türk siyasetçi, 1984 ve 1989 yılları arasında Trabzon belediye başkanlığı yapmış olan Orhan Karakullukçu, 29 Mart 1937 tarihinde dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde yaptı. Trabzon İdmanocağı SK genç takımı ve İTÜ spor kulübünde futbol oynadı.

Profesyonel kariyerine 12 Ocak 1963 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğünde başladı. Trabzon'da kurulacak çimento fabrikasının sorumluluğunu aldığı 1966 yılına kadar Karayollarında çalıştı. Ocak 1968 tarihinde doçent olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1973 yılında Trabzon belediye başkanı olmak için görevinden ayrıldıysa da ön seçimlerde seçilemedi. Sonraki yıllarda ticaret ile uğraştı. 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi'nden Trabzon belediye başkanlığını icra etti. Sonraki 5 yıl TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.