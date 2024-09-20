Yayınlanma: 20.09.2024 - 21:08

Güncelleme: 20.09.2024 - 21:08

Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin'in yaşamı merak ediliyor. Serkan Keskin'in kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Serkan Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Serkan Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı? Serkan Keskin evlendi mi? İşte ayrıntılar...

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit'te doğdu.

Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.

Keskin 2011 yılında, TRT tarafından yayımlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.

2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.

2013 yılının Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda basgitarda yer aldı.

2015 yılının Şubat ayında başlayan ve yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait başrolünü canlandırdı.

2019 yılında, aralarında, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan'ın da bulunduğu Barabar adlı müzik grubunu kurdu, ilk albümleri Memleket Nere'yi yayımladılar.

SERKAN KESKİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

1998: Hakimiye Milliye Aşevi : Güngör Dilmen

1999: Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İzmit Şehir Tiyatrosu

2000: Cimri : Moliere - İzmit Şehir Tiyatrosu

2001: Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu

2002: Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) : Işıl Kasapoğlu - Semaver Kumpanya

2002: Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya

2002: Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) : Aziz Nesin - Semaver Kumpanya

2003: Murtaza : Orhan Kemal - Semaver Kumpanya

2004: Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul - MOS Yapım

2005: Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya

2006: Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya

2006: Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Semaver Kumpanya

2007: Semaver ve Kumpanya : Sait Faik\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya

2008: Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya

2009: Lursin Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - Semaver Kumpanya

2010: Titus Andronicus : William Shakespeare - Semaver Kumpanya

2012: Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya

2013: Bir İnfazın Portresi : Howard Barker - Semaver Kumpanya

2014: Kuşlar : Aristofanes - Semaver Kumpanya

2016: Cimri : Jean-Baptiste Poquelin (Moliére) - Semaver Kumpanya

2016: İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - Semaver Kumpanya

2017: Semaver ve Kumpanya : Sait Faik/Yavuz Peman - Semaver Kumpanya

2017: Akşam Yemeği : Herman Koch - Semaver Kumpanya

2018: Dünyada Karşılaşmış Gibi : Berkun Oya - Krek

2019: Madde 22 : Joseph Heller - Semaver Kumpanya

2023: Saatleri Ayarlama Enstitüsü : Ahmet Hamdi Tanpınar - 484 Urban Garden

SERKAN KESKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2004: Gönül Yarası : Yavuz Turgul - Taksi Şoförü

2004: Kalbin Zamanı : Ali Özgentürk - Tonguç

2004: Korkuyorum Anne : Reha Erdem

2004: Tramvay : Olgun Arun

2005: Şaşkın : Şahin Alparslan - Recai

2006: Çinliler Geliyor : Serkan Keskin - Asım

2007: Sonbahar : Özcan Alper - Mikail

2008: Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - Engin

2008: Güneşin Oğlu : Onur Ünlü - Serkan

2009: 11'e 10 kala : Pelin Esmer - Kütüphaneci

2009: Kosmos : Reha Erdem - Kahveci

2009: Pus : Tayfun Pirselimoğlu

2009: Vavien : Taylan Biraderler - Süleyman'ın Fedaisi

2010: Av Mevsimi : Yavuz Turgul - Adli Tıp Doktoru

2010: Saç : Tayfun Pirselimoğlu

2010: Takiye: Allah’ın Yolunda "Allah'ın Yolunda" : Ben Verbong - Kenan

2010: Unutma Beni İstanbul : Stefan Arsenijevic

2011: Eylül : Cemil Ağacıkoğlu - Namık

2012: F Tipi Film (film-belgesel) : Grup YORUM

2012: Yabancı : Filiz Alpgezmen

2012: Yeraltı : Zeki Demirkubuz - Tarık

2013: Sen Aydınlatırsın Geceyi : Onur Ünlü - Yasemin'in Patronu

2014: Limonata : Ali Atay - Selim

2014: Silsile: Ozan Açıktan - Cihan

2014: İtirazım Var : Onur Ünlü - Selman Bulut

2015: Yok Artık! : Caner Özyurtlu

2016: Kırık Kalpler Bankası : Onur Ünlü

2016: Tereddüt: Yeşim Ustaoğlu

2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü: Onur Ünlü - Sadri

2017: Tatlım Tatlım: Yılmaz Erdoğan

2018: Güven : Sefa Öztürk Çolak

2019: Ahlat Ağacı: Nuri Bilge Ceylan

2019: Güzelliğin Portresi : Umut Turagay

2020: Ben Bir Denizim : Umut Evirgen

2020: Biz Böyleyiz : Caner Özyurtlu

2021: Sen Ben Lenin : Tufan Taştan - Çaycı

2022: Hazine: Canbert Yergüz

2022: Yılbaşı Gecesi: Ozan Açıktan - Önder

2023: Bomboş: Onur Ünlü

2023: Ela ile Hilmi ve Ali: Ziya Demirel

SERKAN KESKİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2003: Çaylak : Nihat Durak

2004: Sevinçli Haller

2005: Hırsız Polis : Türkan Derya - Bünyamin

2007: Bıçak Sırtı : Selim Demirdelen

2008: Avrupa Yakası : Jale Atabey - Yavrum Mithat (Konuk oyuncu)

2008: Derdest : Onur Tan - Okan Taşkın

2008: Mert ile Gert : Hakan Algül - Bahri

2009: Bu Kalp Seni Unutur mu? : Aydın Bulut - İdris

2009: Ey Aşk Nerdesin - Ferhat

2010: Deli Saraylı : Aydın Bulut - Arabacı Mazhar Kazancı

2010: Gönülçelen : Cevdet Mercan

2011: Behzat Ç "Bir Ankara Polisiyesi" : Serdar Akar - İsmail Abi

2011: Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü - İsmail Abi (2021-2023)

2013: Ben de Özledim : Onur Ünlü - Serkan Keskin

2013: Şubat : Volkan Kocatürk - Gerçek Samim Akça

2015: Beş Kardeş : Onur Ünlü - Sait Başeğmez

2017: Hayat Şarkısı : Cem Karcı - Taner (4 bölüm: 54-57. bölüm)

2017: Masum : Seren Yüce - Taner

2017: Muhteşem Yüzyıl Kösem - Nef'î

2019: Bir Aile Hikayesi : Merve Girgin Aydemir - Ufuk Damar

2019: Jet Sosyete : Hakan Algül - Serdar (46. bölüm)

2020: Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu

2020: Öğretmen : Koray Kerimoğlu - Yılmaz

2021: Metot : Serkan Keskin - Ferhat

2021: Mucize Doktor : Yağız Alp Akaydın - Muhsin Korunmaz

2022: Baba: Seslendirme

2023-2024: Şahane Hayatım - Niyazi Adalı

SERKAN KESKİN EVLENDİ Mİ?

Serkan Keskin ve Meriç Aral 20 Eylül tarihinde dünyaevine girdi.