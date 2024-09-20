Serkan Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Serkan Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı? Serkan Keskin evlendi mi?
Leyla ile Mecnun, Şahane Hayatım, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan Serkan Keskin'in yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Serkan Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Serkan Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı? Serkan Keskin evlendi mi?
Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin'in yaşamı merak ediliyor. Serkan Keskin'in kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Serkan Keskin kim, kaç yaşında, nereli? Serkan Keskin hangi dizi ve filmlerde oynadı? Serkan Keskin evlendi mi? İşte ayrıntılar...
SERKAN KESKİN KİMDİR?
Serkan Keskin 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit'te doğdu.
Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.
Keskin 2011 yılında, TRT tarafından yayımlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.
2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.
2013 yılının Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda basgitarda yer aldı.
2015 yılının Şubat ayında başlayan ve yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait başrolünü canlandırdı.
2019 yılında, aralarında, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan'ın da bulunduğu Barabar adlı müzik grubunu kurdu, ilk albümleri Memleket Nere'yi yayımladılar.
SERKAN KESKİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
1998: Hakimiye Milliye Aşevi : Güngör Dilmen
1999: Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İzmit Şehir Tiyatrosu
2000: Cimri : Moliere - İzmit Şehir Tiyatrosu
2001: Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu
2002: Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) : Işıl Kasapoğlu - Semaver Kumpanya
2002: Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya
2002: Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) : Aziz Nesin - Semaver Kumpanya
2003: Murtaza : Orhan Kemal - Semaver Kumpanya
2004: Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul - MOS Yapım
2005: Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya
2006: Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya
2006: Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Semaver Kumpanya
2007: Semaver ve Kumpanya : Sait Faik\Yavuz Peman - Semaver Kumpanya
2008: Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya
2009: Lursin Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - Semaver Kumpanya
2010: Titus Andronicus : William Shakespeare - Semaver Kumpanya
2012: Metot (oyun) : Jordi Alceran - Semaver Kumpanya
2013: Bir İnfazın Portresi : Howard Barker - Semaver Kumpanya
2014: Kuşlar : Aristofanes - Semaver Kumpanya
2016: Cimri : Jean-Baptiste Poquelin (Moliére) - Semaver Kumpanya
2016: İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - Semaver Kumpanya
2017: Semaver ve Kumpanya : Sait Faik/Yavuz Peman - Semaver Kumpanya
2017: Akşam Yemeği : Herman Koch - Semaver Kumpanya
2018: Dünyada Karşılaşmış Gibi : Berkun Oya - Krek
2019: Madde 22 : Joseph Heller - Semaver Kumpanya
2023: Saatleri Ayarlama Enstitüsü : Ahmet Hamdi Tanpınar - 484 Urban Garden
SERKAN KESKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2004: Gönül Yarası : Yavuz Turgul - Taksi Şoförü
2004: Kalbin Zamanı : Ali Özgentürk - Tonguç
2004: Korkuyorum Anne : Reha Erdem
2004: Tramvay : Olgun Arun
2005: Şaşkın : Şahin Alparslan - Recai
2006: Çinliler Geliyor : Serkan Keskin - Asım
2007: Sonbahar : Özcan Alper - Mikail
2008: Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - Engin
2008: Güneşin Oğlu : Onur Ünlü - Serkan
2009: 11'e 10 kala : Pelin Esmer - Kütüphaneci
2009: Kosmos : Reha Erdem - Kahveci
2009: Pus : Tayfun Pirselimoğlu
2009: Vavien : Taylan Biraderler - Süleyman'ın Fedaisi
2010: Av Mevsimi : Yavuz Turgul - Adli Tıp Doktoru
2010: Saç : Tayfun Pirselimoğlu
2010: Takiye: Allah’ın Yolunda "Allah'ın Yolunda" : Ben Verbong - Kenan
2010: Unutma Beni İstanbul : Stefan Arsenijevic
2011: Eylül : Cemil Ağacıkoğlu - Namık
2012: F Tipi Film (film-belgesel) : Grup YORUM
2012: Yabancı : Filiz Alpgezmen
2012: Yeraltı : Zeki Demirkubuz - Tarık
2013: Sen Aydınlatırsın Geceyi : Onur Ünlü - Yasemin'in Patronu
2014: Limonata : Ali Atay - Selim
2014: Silsile: Ozan Açıktan - Cihan
2014: İtirazım Var : Onur Ünlü - Selman Bulut
2015: Yok Artık! : Caner Özyurtlu
2016: Kırık Kalpler Bankası : Onur Ünlü
2016: Tereddüt: Yeşim Ustaoğlu
2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü: Onur Ünlü - Sadri
2017: Tatlım Tatlım: Yılmaz Erdoğan
2018: Güven : Sefa Öztürk Çolak
2019: Ahlat Ağacı: Nuri Bilge Ceylan
2019: Güzelliğin Portresi : Umut Turagay
2020: Ben Bir Denizim : Umut Evirgen
2020: Biz Böyleyiz : Caner Özyurtlu
2021: Sen Ben Lenin : Tufan Taştan - Çaycı
2022: Hazine: Canbert Yergüz
2022: Yılbaşı Gecesi: Ozan Açıktan - Önder
2023: Bomboş: Onur Ünlü
2023: Ela ile Hilmi ve Ali: Ziya Demirel
SERKAN KESKİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2003: Çaylak : Nihat Durak
2004: Sevinçli Haller
2005: Hırsız Polis : Türkan Derya - Bünyamin
2007: Bıçak Sırtı : Selim Demirdelen
2008: Avrupa Yakası : Jale Atabey - Yavrum Mithat (Konuk oyuncu)
2008: Derdest : Onur Tan - Okan Taşkın
2008: Mert ile Gert : Hakan Algül - Bahri
2009: Bu Kalp Seni Unutur mu? : Aydın Bulut - İdris
2009: Ey Aşk Nerdesin - Ferhat
2010: Deli Saraylı : Aydın Bulut - Arabacı Mazhar Kazancı
2010: Gönülçelen : Cevdet Mercan
2011: Behzat Ç "Bir Ankara Polisiyesi" : Serdar Akar - İsmail Abi
2011: Leyla ile Mecnun : Onur Ünlü - İsmail Abi (2021-2023)
2013: Ben de Özledim : Onur Ünlü - Serkan Keskin
2013: Şubat : Volkan Kocatürk - Gerçek Samim Akça
2015: Beş Kardeş : Onur Ünlü - Sait Başeğmez
2017: Hayat Şarkısı : Cem Karcı - Taner (4 bölüm: 54-57. bölüm)
2017: Masum : Seren Yüce - Taner
2017: Muhteşem Yüzyıl Kösem - Nef'î
2019: Bir Aile Hikayesi : Merve Girgin Aydemir - Ufuk Damar
2019: Jet Sosyete : Hakan Algül - Serdar (46. bölüm)
2020: Ya İstiklal Ya Ölüm : Yasin Uslu
2020: Öğretmen : Koray Kerimoğlu - Yılmaz
2021: Metot : Serkan Keskin - Ferhat
2021: Mucize Doktor : Yağız Alp Akaydın - Muhsin Korunmaz
2022: Baba: Seslendirme
2023-2024: Şahane Hayatım - Niyazi Adalı
SERKAN KESKİN EVLENDİ Mİ?
Serkan Keskin ve Meriç Aral 20 Eylül tarihinde dünyaevine girdi.
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