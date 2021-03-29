Oyuncu Serkan Keskin Mucize Doktor'un kadrosuna katıldı
Mucize Doktor dizisinin kadrosuna oyuncu Serkan Keskin dahil oldu. Keskin, 57. bölümden itibaren izleyici ile buluşacak.
Oyuncu Serkan Keskin, FOX'un MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisinin kadrosuna katıldı. Keskin dizide, 'teşhis dehası Muhsin' karakterini canlandıracak.
Serkan Keskin'in 57. bölümünden itibaren yer alacağı dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan gibi isimler yer alıyor.
Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı dizi her perşembe saat 20.00’de FOX Tv'de izleyicilerle buluşuyor.
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