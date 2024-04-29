Son görünümüyle gündem olan Sertap Erener'e Nihal Yalçın'dan destek

Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:24

Güncelleme: 29.04.2024 - 12:24

Sertab Erener, 30 yıl sonra yeniden yorumladığı 'Mecbursun'un yeniden yorumlayıp şarkıyı kliplendirmişti. Fakat Erener'in son görüntüsü gündem olmuştu. Yüzüne estetik yaptırdığı ileri sürülen 59 yaşındaki şarkıcıya çok sayıda "Yazık etmiş kendine" şeklinde yorumlar gelmişti.

Sertab Erener'e yapılan olumsuz eleştirilerin ardından oyuncu Nihal Yalçın da yıllardır fiziksel görüntüsü nedeniyle yapılan yorumlara veryansın etti.

"Herkes kendi burnuna baksın. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum" diyen Nihal Yalçın, yıllardır yaşadığı baskıyı sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.



43 yaşındaki Nihal Yalçın, yıllarca baskı gördüğünü dile getirerek yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"'Beyninde tümör olabilir' bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. TV’de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok bence. Burnumu yaptırsam bu sefer de 'Ah vah' edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın. 'Bana sen böyle çok güzelsin' falan yazmanız da o kadar umurumda değil ki. Ben çok güzelim, ben bazen çok çirkinim, bazen şahaneyim bazen kapkaranlık. Ben kendimden acayip razıyım. Gerisi de zerre umurumda değil."

NİHAL YALÇIN KİMDİR?



Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

2016 yılında oynadığın Antabus oyunuyla 20. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne sahip olan Nihal Yalçın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü mezunudur. Konservatuvardan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Nihal Yalçın 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.